Dai pochi centrali alle mezzali sacrificate: pregi e difetti del 3-4-3 di Baroni

I tre punti conquistati a Roma hanno messo in evidenza anche la capacità del Toro di cambiare pelle. Ha infatti pagato l'intuizione di Baroni di accantonare il 4-3-3 in favore di un 3-4-3 (o 3-4-2-1 che dir si voglia) che potesse aiutare a contenere meglio i movimenti dei due trequartisti giallorossi. Una soluzione che non è destinata a diventare permanente, ma potrebbe anche essere riproposta in futuro. E chissà che una nuova occasione non sia proprio la gara di domenica contro l'Atalanta, data la similitudine tra Juric e Gasperini.

La difesa: risposte ok, coperta corte

Il passaggio a una retroguardia a tre elementi ha pregi e difetti. Le prove di Coco, Maripan e Ismajli sono state di alto livello, ma dietro di loro non ci sono grandi alternative. Anzi, tra i giocatori di ruolo ci sarebbe il solo Masina, impiegabile come braccetto di sinistra. Per il resto, in caso di difesa a tre e necessità di apportare ulteriori cambi, Baroni sarebbe costretto ad adattare altri giocatori. Alcuni esempi? Dembele e Tameze hanno già fatto i braccetti, così come Biraghi alla Fiorentina. Difesa a tre dunque promossa, ma difficilmente potrà essere una soluzione stabile: la coperta dietro è troppo corta, mancano gli uomini.