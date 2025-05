Dalla marcia dei 20 mila una conferma: i tifosi granata hanno scaricato Cairo

Dal partecipato corteo un segnale forte di una piazza che chiede un cambio di passo

Redazione Toro News 5 maggio - 12:03

Urbano Cairo non è salito a Superga insieme alla squadra e non era al fianco di Zapata mentre il capitano leggeva i nomi dei 31 caduti. Il presidente non ha rinunciato ad omaggiare gli Invincibili, ma lo ha fatto accompagnato solamente dal figlio in mattinata, evitando il contatto con i tifosi. L'assenza del patron granata è stata celebrata come una vittoria da parte dei ventimila sostenitori granata (ottomila secondo la questura) che hanno sfilato per le strade di Torino nel corso della mattinata.

Cori e striscioni dei 20 mila contro Cairo — La marcia partita dal bar Norman e arrivata fino a piazza Modena ha ribadito una frattura più grande che mai tra il tifo e la società. Durante il corteo sono stati tantissimi i cori, così come gli striscioni, che hanno contestato apertamente l'operato di Cairo. "Urbano Cairo devi vendere, vattene", lo slogan ripetuto a più riprese e diventato ormai virale, tanto che anche nella Milano rossonera è stato ormai adottato (adattandolo a Cardinale) per chiedere un cambio ai vertici societari.

La cessione di Bellanova episodio scatenante — I ventimila tifosi scesi ieri in strada confermano dunque un malcontento sempre più evidente nei confronti della presidenza. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la cessione di Bellanova, che ha dato il via ad una serie di contestazioni che mai si erano viste negli ultimi anni. Ad agosto oltre 5 mila tifosi avevano marciato dal Filadelfia allo stadio per contestare la società. In occasione della gara contro il Monza i gruppi organizzati delle due curve hanno disertato i primi quarantacinque minuti e a dicembre, in occasione della sconfitta con il Bologna, gli stessi tifosi hanno contestato fuori dalla tribuna, costringendo Cairo a lasciare lo stadio con un percorso alternativo.

Il verdetto: frattura impossibile da ricucire? — La domanda è che cosa accadrà all'indomani di una marcia così tanto partecipata. Per il Toro restano da giocare tre partite, ma in palio ormai da mesi non ci sono obiettivi di classifica. L'interrogativo più grande riguarda il futuro, dopo la fine del campionato. Al giorno d'oggi non ci sono segnali che lascino presagire un cambio di proprietà o trattative per un passaggio di mano. Il rapporto tra Urbano Cairo e la piazza granata sembra ormai al capolinea e la marcia ne è un esempio emblematico. Difficile immaginare che le parti possano ricucire, a meno (forse) di un netto cambio di passo e di un Toro che possa vivere una stagione da protagonista e tornare in Europa. Discorsi assolutamente ipotetici, al momento. Gli interrogativi restano tantissimi, la certezza una: l'ambiente granata ha scaricato Urbano Cairo.