Dalle cessioni eccellenti agli esuberi: ecco chi è al passo d’addio con la Roma

Spiccano i nomi di Milinkovic-Savic e Ricci, ma ci sono anche tanti giocatori che hanno deluso le aspettative e saranno messi sul mercato

Redazione Toro News 21 maggio 2025 (modifica il 21 maggio 2025 | 08:21)

La gara contro la Roma farà calare il sipario su un campionato estremamente deludente per il Toro. L'ultima giornata di campionato rappresenterà anche l'occasione per diversi giocatori di salutare Torino in vista dell'addio estivo. Ci sono diversi giocatori con le valigie in mano ed altri che invece sono in dubbio.

Toro, da Linetty a Sosa: quelli al passo d'addio — Diversi giocatori sanno già che domenica sera vestiranno la maglia granata per l'ultima volta. È il caso di Linetty, pronto a salutare a zero dopo cinque anni. Al passo d'addio anche Sosa e Salama: entrambi in prestito, per ragioni diverse tra loro non hanno convinto e non saranno riscattati. A proposito di contratti in scadenza, anche Karamoh è pronto a salutare dopo una stagione che rischia di chiudersi con zero gol all'attivo.

Chi ha mercato e chi ha deluso: tantissimi in bilico — Sono tantissimi i giocatori che verosimilmente saluteranno il Toro, ma non ne hanno ancora la certezza. Spiccano i casi di Milinkovic-Savic e Ricci, indiziati per due cessioni eccellenti. In bilico anche Elmas: da capire le intenzioni della società per il riscatto. Tra i difensori, Masina e Pedersen hanno disputato un campionato non all'altezza e potrebbero essere "tagliati" in estate. Discorsi analoghi si potrebbero fare per Ilic (già venduto due volte, prima degli intoppi con Zenit e Spartak), Tameze (ai margini) e Ilkhan (mai veramente considerato, prima del grave infortunio). Cessione pressoché scontata per Sanabria: il contributo del paraguayano è stato quasi nullo.