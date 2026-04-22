Contro la Cremonese, lo svedese è subentrato al 68' per poi essere sostituito prima della fine della partita. I numeri di un rendimento recente quasi nullo
0-0 contro la Cremonese, ecco perché è un'occasione persa per D'Aversa (VIDEO)
Una situazione che ha destato qualche perplessità nel deludente pareggio del Torino contro la Cremonese è stata la sostituzione nei minuti finali di Alieu Njie. Roberto D'Aversa aveva concesso allo svedese i primi minuti sotto la sua gestione, facendolo entrare a metà della ripresa al posto di Simeone. Ma il giocatore proveniente dalle giovanili del Toro non è riuscito ad incidere sul match, collezionando anche un giallo, che ne ha determinato il cambio per Kulenovic al 90'.
I numeri recenti di NjieCome riportano i dati e la heat-map di Sofascore, il numero 92 dei granata non ha avuto un apporto decisivo sulla gara. Complice anche una prestazione offensiva della squadra tutt'altro che esaltante, Njie ha effettuato solo 8 tocchi, perdendo il possesso per 3 volte. L'allenatore ha deciso di inserirlo e dargli fiducia per via della sua rapidità, che poteva tornare utile in una partita bloccata come quella di Cremona. Ma Alieu non è riuscito a trovare il giusto spunto e si è perso tra le maglie grigiorosse nella trequarti avversaria. Zero duelli vinti e un passaggio sbagliato su 2 completano il quadro del suo impatto deludente. Per risalire al precedente impiego dello svedese bisogna tornare alla rovinosa sconfitta per 3-0 ad opera del Genoa del 22 febbraio, l'ultimo match della gestione Baroni. Poi 0 minuti con il Torino fino ai 22 di domenica. E i tempi del gol e assist contro il Verona, gli unici finora di Njie in questo campionato, in soli 8 minuti disputati sembrano ormai un lontano ricordo.
Per D'Aversa non è una bocciatura: "È uscito solo per il giallo e per un taglio sulla tibia"Nel post-partita del pareggio dello Zini, l'allenatore granata ha giustificato così la scelta di cambiare lo svedese: "È uscito solo perché aveva preso già un giallo, poi ha preso un taglio sulla tibia, non volevo che restassimo in dieci. Non è una bocciatura per il ragazzo. Deve continuare ad allenarsi come sta facendo". Il tecnico del Toro ha voluto lanciare un segnale a Njie, per spronarlo e per incoraggiarlo a continuare ad allenarsi al massimo. E ora il giovane proveniente dal Toro Under 20 deve ritrovarsi, magari sfruttando le rotazioni che il mister potrebbe concedere con la salvezza ormai raggiunta.
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