Arrivano i primi segnali di speranza dall'ospedale Molinette di Torino. Migliorano infatti le condizioni di Marco Leonardo Basoccu, il tifoso juventino di 36 anni rimasto gravemente ferito alla testa domenica scorsa, a causa degli scontri scoppiati prima del derby della Mole

Secondo quanto si apprende da fonti mediche, il quadro clinico dell'uomo è in costante evoluzione positiva: i medici lo hanno estubato e il paziente è ora in grado di respirare autonomamente, mantenendo solo una leggera sedazione per controllare il dolore. Basoccu è cosciente e ha già ripreso a parlare normalmente, riuscendo a comunicare sia con il personale medico che con i familiari che gli sono vicini.

Anche se la prognosi resta ancora riservata, questi sono sicuramente segnali molto positivi per tutti: per la famiglia, per gli amici e per tutto il mondo del tifo che si è unito per solidarietà e rispetto dal primo momento.