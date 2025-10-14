Gineitis, minuti preziosi in nazionale e una candidatura per il dopo sosta

La pausa per le nazionali ha portato minuti e fiducia a Gvidas Gineitis , uno dei giovani su cui il Torino continua a investire in prospettiva. Il centrocampista lituano, classe 2004, ha accumulato un buon minutaggio con la sua nazionale maggiore, confermando il ruolo ormai consolidato che ricopre nel gruppo baltico. Un segnale positivo, anche per Marco Baroni , che al rientro dalla sosta potrebbe ritrovarsi un Gineitis più pronto e consapevole.

Gineitis lancia un messaggio a Baroni

Nonostante in campionato lo spazio sia stato finora ridotto, il centrocampista non ha mai smesso di lavorare. Baroni fin qui gli ha preferito altri interpreti, in primis Casadei e Asllani, e durante la preparazione lo aveva provato come trequartista, mentre nelle ottime partite disputate in nazionale ha sempre ricoperto il ruolo di mediano. Nel suo ruolo naturale, il numero 66 granata ha fin qui trovato pochissimo spazio, complice anche il passaggio alla difesa a tre, ma Baroni non si è certamente dimenticato di lui e potrebbe iniziare a inserirlo nelle rotazioni. Anche nell’ipotesi in cui il Torino dovesse giocare con il centrocampo a tre (4-3-3 o 3-5-2), Gineitis si candiderebbe con forza per completare il reparto, pronto a sfruttare ogni occasione per dimostrare il suo valore e guadagnarsi minuti importanti.