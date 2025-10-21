Il 3-5-2 penalizza Ngonge? Tanta concorrenza, ma Baroni lo promuove

Tante possibilità di scelta per il tecnico

Redazione Toro News 21 ottobre - 06:20

Il 3-5-2 impiegato contro il Napoli ha funzionato e potrebbe essere riproposto anche nelle prossime uscite. Lo ha sottolineato anche Baroni, tenendo comunque la porta aperta a possibili nuove soluzioni nel corso della stagione. Se il nuovo sistema di gioco valorizza un elemento del calibro di Adams, difficile da tenere in panchina, l'incognita è invece legata agli esterni.

La panchina iniziale: non al meglio in settimana — Tra i giocatori sotto la lente c'è soprattutto Cyril Ngonge, in grande crescita prima della gara contro il Napoli. Il belga si è sbloccato a Parma, dove si è messo in mostra con un gran numero di giocate di qualità, e ha ben figurato anche a Roma con la Lazio. Poi, nell'ultimo turno, il passaggio al 3-5-2 e la panchina iniziale. "In settimana non è stato benissimo", ha spiegato Baroni dopo la partita. E così Ngonge ha trovato spazio solo a gara in corso, rilevando Simeone al fianco di Adams.

Baroni può sorridere: tante opzioni davanti — Il belga dovrà sgomitare per ritagliarsi uno spazio importante nelle prossime settimane, dato che la coppia Adams-Simeone ha dato ottime risposte. Ma Baroni ha aperto all'impiego di Ngonge nella coppia avanzata: "È un attaccante con un raggio d'azione diverso dagli altri, ha molta mobilità: può giocare sull'esterno o stare in mezzo al campo". L'ex Napoli rischia di essere penalizzato in un momento in cui stava crescendo, ma ha le carte in regola per ritagliarsi un suo spazio. Può dunque sorridere il tecnico: avere diverse opzioni può garantire cambi di qualità e la possibilità di tenere tutti sulla corda in settimana.