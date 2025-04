Karamoh, giocata chiave ed elogi di Vanoli: “Ha dato tanto nel periodo più duro”

Il francese decisivo a Roma con il pallone per Biraghi. In ballo il rinnovo: otto partite per convincere la società

Redazione Toro News 2 aprile - 11:56

C'è lo zampino di Yann Karamoh nel punto conquistato dal Toro a Roma contro la Lazio. Il francese, gettato dalla mischia da Vanoli per rispondere allo svantaggio, si è riscoperto decisivo. Un suo pallone in verticale ha infatti dato il via all'azione del pareggio, liberando Biraghi al cross per il gol di Gineitis. Una giocata importante per Karamoh, che era apparso in ombra nelle ultime settimane. Il francese ha sicuramente pagato l'arrivo di Elmas, tecnicamente di un altro livello, che lo ha costretto ad arretrare nelle gerarchie.

Karamoh, qualche imprecisione ma l'impegno non è mai mancato — Karamoh si è così trovato ad inseguire e, quando chiamato in causa, non sempre ha brillato. Spicca ad esempio lo zero alla voce gol, dato figlio di qualche errore di troppo sotto porta (spicca ad esempio l'episodio di inizio gennaio contro il Parma, con la porta spalancata a portiere ormai battuto). Il risvolto della medaglia è un giocatore che non si è mai risparmiato e in campo ha sempre dato tutto. Talvolta con qualche errore tecnico di troppo, talvolta con giocate importanti e decisive, Karamoh si è dimostrato uno di quei giocatori disponibili che piacciono tanto al tecnico.

Vanoli applaude, ora sotto esame per il rinnovo — Lo sa benissimo Vanoli, che ha voluto ricordarlo dopo la gara contro la Lazio. "Nel periodo più difficile, lo dico sempre, chi ci ha dato tanto è stato Karamoh - ha spiegato il tecnico -. Era l'unico in rosa in grado di attaccare la profondità. Ci ha aiutato tanto, bisogna dire la verità". Un giusto riconoscimento per un giocatore che, sul piano dell'impegno, ha sempre dato tutto. Il finale di stagione sarà un esame anche per il francese, in scadenza a giugno. E il Toro dovrà compiere una scelta: basterà il grande impegno mostrato da Karamoh per la conferma ed il rinnovo? Palla al campo, restano otto partite da giocare.