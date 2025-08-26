La moviola di Inter-Torino: tutto facile per La Penna

Partita a senso unico: l'Inter colpisce duro e si impone in casa per 5-0 contro un Toro non reagisce. L’aspetto più sorprendente della moviola è l’ assenza totale di cartellini gialli . Nessun fallo degno di nota, nessun episodio da VAR , nessuna protesta. Un dato che fotografa il match alla perfezione: il Torino non ha mai avuto la forza di mettere il piede duro e i padroni di casa non hanno trovato il minimo ostacolo.

Nessun problema per La Penna

Per l’Inter, come per l’arbitro La Penna, è stato tutto sin troppo semplice. Il direttore di gara si è mostrato sicuro nelle scelte, gestendo con tranquillità i pochi contrasti e convalidando reti pulite, prive di ombre regolamentari. L’unico episodio appena degno di menzione arriva al 40’, quando i nerazzurri hanno chiesto un fallo al limite su Thuram: giusta però la decisione di non intervenire, perché l’azione mostra un pestone su Biraghi che ribalta completamente la dinamica di gioco. In generale, La Penna ha dovuto solo accompagnare il match con spiegazioni di rito: il punteggio sempre più pesante ha spento ogni tensione e il resto della partita è scivolato via senza intoppi.