L’Aia ammette: “Su Sanabria era rigore”. Feliciani sarà fermato

"Siamo molto delusi. C'è la tecnologia che può far cambiare idea a un errore chiaro di campo. Sanabria viene buttato giù da Sabelli senza guardare la palla. L'arbitro può sbagliare e gli errori fanno parte del gioco ma abbiamo la tecnologia per correggere, basta che chiamino l'arbitro": queste sono state le parole di Davide Vagnati nel post partita in merito al rigore non concesso al Torino a fine partita per il contatto in area tra Sabelli e Sanabria. In merito a questo, durante Open Var (trasmissione in onda su Dazn in cui vengono analizzati gli episodi dei match della giornata corrente) sono stati svelati i dialoghi tra il direttore di gara della partita Feliciani e la sala Var. "Si, sto guardando. Il pallone sta andando lì però stanno lottando. Si, ma sta andando all'indietro quindi non è che lo sta trascinando giù, lui va a colpire di testa. Su quello non è niente. Su questo qui lo tira ma va a colpire di testa. Guarda, non gli fa perdere il tempo" dice il Var Di Paolo che poi aggiunge: "Cioè c'è una maglia, ma non è tiratissima, va lì. Check completati, sia su Adams che su questo (Sanabria, ndr). Stanno andando all'indietro. C'è una maglia che si tira un po' andando all'indietro ma niente".