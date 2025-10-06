Le tre sentenze di Lazio-Torino 3-3: difesa rivedibile, centrocampo non pungente

Lazio-Torino lascia tanto amaro in bocca. Non tanto per quanto visto in campo, quanto per la sensazione di aver gettato alle ortiche tre punti che sarebbero stati oro colato per la squadra piemontese. Perché? Perché il Torino, a causa di una disattenzione di Dembélé, si è visto sfumare una vittoria che avrebbe portato morale e anche un deciso passo avanti in classifica. L'errore del terzino, però, è solo un rametto che si collega a un tronco ben più solido di problemi: quelli legati alla fase difensiva e a un centrocampo che continua a non fare filtro. Quanto meno l'aspetto positivo è la reazione al secondo gol laziale, in netta contro tendenza rispetto a quanto visto tra Inter, Atalanta e Parma. Ecco le tre sentenze di Lazio-Torino 3-3.