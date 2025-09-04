Le tre sentenze di Torino-Fiorentina 0-0: ancora a secco, avanti con il 4-3-3

La prima gara in casa della Serie A 2025/2026 ci ha regalato uno 0-0 con la Fiorentina, che dopo la serata nera di San Siro alza un po' il morale dell'ambiente. Il Torino visto contro i nerazzurri non poteva essere il vero Torino di Baroni, ma solo una sua brutta copia priva di spirito, certezze e carattere. Con la Fiorentina qualcosa si è visto, un primo passo si è fatto e ci sono spunti da cui ripartire per il futuro. Di seguito le tre verità che ci ha lasciato la prima gara interna di questo campionato.