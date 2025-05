Pulici torna al Fila: pace fatta dopo le critiche a Cairo e i mancati auguri

Paolino Pulici è tornato a mettere piede al Filadelfia dopo una lunghissima e rumorosa assenza. Una visita importantissima, quella di una vera e propria leggenda del Toro. Una presenza che non va ricondotta al solo aspetto simbolico: la presenza di un'icona come Pulici, che conosce benissimo lo spirito granata, è una delle migliori soluzioni per tramandare i valori del club alla squadra.