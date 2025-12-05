Ricci, un ritorno a Torino da comprimario: i 25 milioni sono stati un affare?

Venticinque milioni di euro. Una cifra che a prima vista ha fatto storcere il naso, ora sembra più che ragionevole. Tanto ha incassato il Torino per la cessione di Samuele Ricci al Milan. Il campo sta dicendo che l'ex centrocampista granata non è un titolare in rossonero: in cabina di regia un certo Modric è intoccabile, ma anche come mezzala le prime scelte di Allegri sono altre. E così il mediano toscano è pronto a tornare a Torino, per la prima volta da avversario, con un ruolo tutt'altro che da protagonista.

Più panchine che titolarità

Ricci ha dunque lasciato Torino ma non sta giocando con continuità. Quando il centrocampista ha trovato spazio, è stato per turnover (vedasi l'ultima gara con la Lazio) o per i tanti infortuni che hanno colpito il Milan nelle ultime settimane. E così, appena Allegri ha ritrovato diverse scelte in mezzo, l'ex Toro è tornato ad accomodarsi in panchina. E allora i 25 milioni iniziano a sembrare una cifra ragionevole per un giocatore che a Milano in campionato sta collezionando più panchine (8) che maglie da titolare (5).