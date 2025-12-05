Ricci, un ritorno a Torino da comprimario: i 25 milioni sono stati un affare?

Il problema? Gli investimenti—
Il problema, in casa granata, riguarda invece l'utilizzo dei soldi incassati dalla cessione di Samuele Ricci. Un tesoretto che avrebbe potuto finanziare un buon mercato in entrata sembrerebbe essere stato sperperato. Si pensi ad esempio ad Aboukhlal: il giocatore più pagato dell'ultima estate al momento è un oggetto misterioso. Si è riproposto anche nell'ultima estate un tema spesso di moda nell'era Cairo: i tanti soldi realizzati con le plusvalenze negli ultimi anni non hanno permesso alla squadra di fare un salto di qualità.
