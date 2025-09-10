Roma-Torino, i precedenti: l’ultima vittoria granata all’Olimpico risale al 2020

Domenica 14 settembre alle 12:30 il Torino sarà di scena in trasferta sul campo della Roma per la terza di campionato, subito dopo la sosta nazionali. Si tratterà dell'ottantaquattresimo confronto tra giallorossi e granata nella Capitale, e i precedenti sorridono decisamente ai padroni di casa: su 82 incontri disputati, infatti, sono ben 53 le vittorie della Roma, a fronte di 14 pareggi e 15 successi del Toro.