Sazonov, il ritorno con l’Under 21: un gol e un nuovo problema da valutare

Saba Sazonov, classe 2002, è approdato al Torino nel 2023 per circa 3 milioni di euro, segnando l'inizio della sua avventura in Serie A. Nella stagione passata si è trasferito in prestito all'Empoli, dove purtroppo non è riuscito a mettersi in mostra a causa di una lesione al legamento crociato, che lo ha tenuto fuori per l'intera stagione. Ora sta giocando gli Europei under-21, per poi tornare alla corte di Baroni e pensare al suo futuro.

Il gol poi l'infortunio: come sta Sazonov?

Negli Europei di categoria, dove tra i giocatori granata è presente anche Cesare Casadei con la maglia azzurra, Sazonov ha cominciato molto bene. Due gare da titolare di fila ed un gol contro la Francia, fornendo prestazioni solide. Il georgiano sembra essere tornato in gran forma dopo l'infortunio, con l'obiettivo anche di convincere Baroni e il Torino che può essere una pedina utile per il futuro. La fortuna non è però dalla sua parte e proprio nell'ultima gara contro la Francia il difensore è uscito dal campo zoppicando. Come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport il ko subito riguarda proprio il ginocchio operato, la situazione non sembra grave ma il club aspetta tutte le conferme del caso. I granata sperano, dunque, che Saba Sazonov non debba passare altro tempo fuori dal campo e che possa finalmente mettersi in mostra e dimostrare il suo valore, sia che rimanga sotto ala Mole e sia che parta nuovamente in prestito