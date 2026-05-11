Uno stadio senza tifosi: un clima triste ma, forse, una squadra più performante? Da qualche tempo, la squadra granata gioca le partite casalinghe senza l'appoggio della curva. Il tifo organizzato granata, in seguito alla sconfitta per 6-0 in casa del Como, ha deciso di aumentare la portata della propria contestazione, passando dai cori sugli spalti all'assenza totale. Un Olimpico Grande Torino in silenzio fa effetto e sicuramente dà l'idea del clima che si respira nel mondo Toro, ma in quanto a risultati la formazione di Baroni prima e di D'Aversa ora sembra giovarne.

Torino meglio senza tifosi? Le parole di D'Aversa

La statistica: cinque vittorie nelle ultime sette in casa

“Non essendoci il pubblico i ragazzi hanno giocato magari in maniera più spensierata", ha commentato D'Aversa al termine della vittoria contro il Sassuolo, l'ennesima e l'ultima senza tifosi. "Non mi va di dire che i risultati sono venuti perché non c’era il pubblico. Preferisco dire che col pubblico avremmo fatto ancora meglio e ci saremmo divertiti di più anche con loro. Ci dispiace perché avrebbero visto cose importanti e magari sarebbero stati soddisfatti ed entusiasti”, ha concluso il tecnico granata, in un moto sicuramente d'orgoglio ma in parte anche di malinconia di una controprova, con i tifosi, che non è potuta esistere.Da Torino-Lecce in poi, la scelta dei tifosi di non entrare allo stadio è coincisa con una media punti in crescita da parte della squadra nelle gare casalinghe. Nelle precedenti 17 partite casalinghe, con i tifosi in piena contestazione, la formazione granata ha conquistato cinque vittorie. Nelle ultime sette, senza tifosi, D'Aversa (e Baroni in un'occasione) ha portato i suoi allo stesso risultato. Sette partite, soltanto un pareggio e una sconfitta con cinque vittorie conseguite. La media punti in casa senza tifosi è pari a 2,3; la squadra, forse più serena, ha trovato risultati prima inimmaginabili. Mancherà sempre la controprova su quello che sarebbe potuto succedere con i tifosi allo stadio durante la gestione di D'Aversa, ma è una situazione da tenere a mente.