"Prima ancora dell'aspetto tattico, siamo intervenuti con regole fondamentali. Nello sport e nei lavori di gruppo servono regole rigide e ferree, perché poi sono cose che si riportano anche dentro al campo". Così Roberto D'Aversa ha risposto a chi gli chiedeva quale segreto si nascondesse dietro il rilancio del Toro, preso quando sembrava allo sbando e rilanciato con buoni risultati.

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Al Filadelfia già alle 8

Si mangia insieme e non si sgarra

Il tecnico, che pure ha apportato qualche correttivo tattico, è intervenuto prima di tutto sulla gestione del gruppo e dello spogliatoio. Appuntamento già di prima mattina al Filadelfia per la squadra, convocata spesso alle 8 anche dopo le vittorie. Così è accaduto ad esempio dopo il successo contro la Lazio che ha inaugurato la gestione D'Aversa. Nessun giorno libero dopo il successo, i giocatori si sono presentati al centro sportivo già di prima mattina.Tra le regole apportate dal nuovo tecnico, anche l'obbligo di presentarsi al Filadelfia già per la colazione e quello di fermarsi dopo l'allenamento per il pranzo. Nessuna eccezione, tutti i giocatori al campo prima e dopo il lavoro sul campo per creare un gruppo compatto e coeso. A proposito di alimentazione, grande attenzione anche al peso forma della squadra: tutti sottoposti a più riprese al test della bilancia.