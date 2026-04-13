Il Torino vince contro il Verona un match fondamentale per la permanenza in massima serie e di fatto archivia la pratica salvezza. Non era scontato, ma l'arrivo di D'Aversa al posto di Baroni ha ridato un soffio vitale in generale alla squadra torinese, che ha ottenuto dei risultati importanti per poter blindare la salvezza. In questo exploit di risultati positivi c'è chi ha anche trovato meno spazio sul terreno di gioco: tra questi, Ilkhan.

Torino, pochi minuti per Ilkhan

Penalizzato dalle scelte

Il turco non sta vivendo una fase positiva della stagione. L'espulsione contro il Genoa nella gara che è costata la panchina a Baroni sembrava essere stata superata nel test salvezza contro il Parma. Nel 4-1 finale il regista aveva trovato anche la sua prima rete in Serie A con la maglia granata. Sembrava l'inizio di un nuovo capitolo per il classe 2004, ma alla fine le scelte di D'Aversa sono andate in un'altra direzione. Contro il Milan Ilkhan ha assaggiato il campo per appena 27 minuti di gioco, poi è stato relegato direttamente in panchina. Contro Pisa e Verona il bollettino recita 0 minuti raccolti.Non si può certamente negare come il turco stia venendo penalizzato dalle scelte di D'Aversa. Con Baroni Ilkhan aveva trovato spazio nel 3-5-2, soprattutto in veste di regista, nonostante l'arrivo di Prati. Ora le cose sono totalmente cambiate. Il passaggio al 3-4-1-2 ha sicuramente "accorciato" i posti a disposizione nella metà campo granata, ma qui c'è anche da fare un'altra osservazione. Nella sfida contro i rossoneri i titolari sono stati Gineitis e Prati e la stessa coppia è stata riproposta nell'importante trasferta di Pisa. Nell'incrocio contro il Verona Prati non era in campo, dato che gli era stato preferito Casadei. Però c'era Gineitis. Il lituano da quando è arrivato D'Aversa è sempre stato confermato titolare. Evidentemente le caratteristiche di Gineitis si sposano meglio con le richieste del nuovo allenatore granata.