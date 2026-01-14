Torino, Adams si carica la squadra sulle spalle: è lui il trascinatore dei granata

La doppietta dello scozzese regala il passaggio del turno ai granata: Baroni non può più fare a meno di lui

Eugenio Gammarino 14 gennaio 2026 (modifica il 14 gennaio 2026 | 13:20)

Baroni non può più fare a meno di Che Adams. Lo scozzese si è rivelato il vero trascinatore dei granata contro la Roma. Una partita folle quella dell’Olimpico, terminata sul punteggio di 2-3 per i granata grazie soprattutto alla doppietta realizzata dal protagonista del match: Che Adams. Lo scozzese ha prima portato avanti i granata chiudendo il primo tempo in vantaggio. Poi ha poi ridato la guida del match ai suoi dopo il momentaneo pari di Hermoso. Il battesimo col gol del sedicenne Arena sembrava condurre le due squadre ai supplementari, ma alla fine ci ha pensato Ilkhan a far impazzire di gioia i granata che si confronteranno con l'Inter.

Torino, Adams si carica la squadra sulle spalle: terza doppietta in carriera — In un momento non semplice per la squadra di Baroni, l'ex Southampton si è caricato l'attacco granata sulle spalle portando il Toro ai quarti di finale di Coppa Italia. Al termine del match contro la Roma, terminato sul punteggio di 2-3, Adams ha affermato: "Doppietta? Significa molto per la squadra. Oggi è stato un altro test e siamo molto contenti. Sono molto felice di aiutare la squadra a vincere. Oggi sono riuscito a segnare e sono molto felice per la squadra". In questa prima parte di stagione lo scozzese ha siglato 3 reti in campionato (contro Lazio, Parma e Lecce) e 2 reti in Coppa (doppietta contro la Roma). Nel match contro i giallorossi è arrivata anche la seconda doppietta con la maglia del Torino, la terza in carriera: la prima risale ai tempi dello Sheffield United nella gara con il Tottenham in Coppa di Lega; la seconda, il 24 gennaio 2025, con il primo doppio acuto granata contro il Cagliari; la terza, ma probabilmente la più importante, ieri contro la Roma.

Torino, Adams imprescindibile in attacco: è lui il trascinatore dei granata — Adams ha sempre dimostrato di essere un giocatore che mette tanta grinta in campo e la sua energia dovrebbe essere di esempio per i compagni. Qualità sottolineate più volte anche dal tecnico granata Marco Baroni che un mese fa ha dichiarato: "Adams è un giocatore che sa sempre spendersi in campo, è un ragazzo sempre positivo e ha una sua energia che prescinde da tutto". L'attaccante già dopo l'infortunio di Zapata la scorsa stagione ha conquistato i tifosi a suon di prestazioni positive e gol decisivi. Ora il numero 19 è imprescindibile per i granata e insieme al suo partner d'attacco Giovanni Simeone forma una coppia-gol molto promettente. Il grande strapotere fisico e tattico dei due si è visto già nell'ultimo match di campionato contro l'Atalanta: con il loro ingresso i nerazzurri sono andati in difficoltà rischiando i pareggiare meritatamente il match.