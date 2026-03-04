Torino, c’è D’Aversa a Orbassano per seguire la Primavera di Baldini

Roberto D'Aversa è presente allo stadio Valentino Mazzola di Orbassano per seguire il match fra il Torino e il Cagliari valido per il Campionato Primavera 1. Alle 14, infatti, l’Under 20 granata, allenata da Francesco Baldini, è scesa in campo per affrontare i sardi nella ventottesima giornata di campionato. Il tecnico della prima squadra ha scelto di vivere da vicino al match che potrebbe portare i ragazzi della Primavera fuori dalla zona playout in caso di vittoria. Con lui il suo vice Salvatore Sullo. Negli ultimi tre mesi, il Toro ha avuto una sensibile e importante crescita, testimoniata dal fatto che nelle ultime quattordici giornate di campionato ha perso una sola partita mettendo in fila tredici risultati utili e nelle ultime due gare ha ottenuto due vittorie: una nel derby contro la Juventus (2-0) e l’ultima a Napoli (0-1). Diversi i ragazzi che si sono affacciati alla prima squadra: Perciun, Pellini, Acquah e Gabellini quelli con maggior costanza tra le fila dei senior. D'Aversa andrà poi allo stadio per la conferenza stampa dell'antivigilia di Napoli-Torino.