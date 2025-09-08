Faceva parte del Torino fino a pochi mesi fa. Poi la fine del contratto e infine il nulla. La storia di Karamoh al Torino è stata segnata da alti e bassi (più questi). Giocatore atleticamente ben impostato e con uno bello scatto, al francese è sempre mancata la continuità. Un vero peccato, se poi si pensa anche all'ultima stagione, dove avrebbe dovuto cogliere al meglio l'occasione del cambio modulo adoperato da Vanoli.
Che fine ha fatto Karamoh? L’esterno è ancora svincolato dopo l’addio al Toro
L'esperienza in granata e il prestito in Francia—
Karamoh arriva al Torino a titolo definitivo dal Parma, dopo un prestito in Turchia. È uno degli acquisti della stagione 2022/23 per Ivan Jurić, giunto intanto alla sua seconda annata in granata. Viene tesserato con la formula del prestito con diritto di riscatto. La sua prima stagione sotto la Mole, pur segnata da una certa discontinuità, non è negativa: trova la rete quattro volte in Serie A, più un'altra in Coppa Italia. Più complicata, invece, l'annata successiva. Il cambio di modulo adottato da Jurić lo esclude spesso dalle scelte del tecnico. Così, nel gennaio 2024, viene ceduto in prestito al Montpellier, in Francia, dove segna una sola rete prima di rientrare a Torino.Resta agli ordini di Paolo Vanoli. Il tecnico, che inizialmente propone un 3-5-2, lo utilizza poco fino al cambio di modulo. Eppure, nonostante l’aumento del minutaggio, Karamoh raramente offre segnali positivi o lampi di classe. A fine stagione, il suo rapporto con il Torino si chiude definitivamente. Ora è svincolato.
