Che fine ha fatto Karamoh? L’esterno è ancora svincolato dopo l’addio al Toro

Faceva parte del Torino fino a pochi mesi fa. Poi la fine del contratto e infine il nulla. La storia di Karamoh al Torino è stata segnata da alti e bassi (più questi). Giocatore atleticamente ben impostato e con uno bello scatto, al francese è sempre mancata la continuità. Un vero peccato, se poi si pensa anche all'ultima stagione, dove avrebbe dovuto cogliere al meglio l'occasione del cambio modulo adoperato da Vanoli.