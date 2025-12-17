Calciomercato Torino, Dembele e Njie ai margini: gennaio può diventare un’opportunità

I due giovani granata non trovano spazio sotto la Mole e hanno bisogno di trovare continuità

Alberto Girardi 17 dicembre 2025 (modifica il 17 dicembre 2025 | 20:04)

In casa Torino, tra i vari nomi di chi fatica a trovare continuità, ci sono anche Ali Dembélé e Alieu Njie, due giocatori granata che fin qui hanno vissuto una stagione fatta più di panchina che di campo. I due giovani granata con Vanoli sembrano poter diventare due possibili pedine del futuro granata, in particolare l'attaccante svedese, che aveva dimostrato ottime cose prima del bruto infortunio alla caviglia. Con Baroni, però, non sembrano trovare spazio e ora Petrachi potrebbe a trovare una nuova sistemazione ai due giovani granata.

Dembele e Njie, spazi chiusi per loro: gennaio è un'opportunità — Ali Dembélé è un terzino a cui voglia, fisico e velocità non mancano sicuramente, ma il salto per poter affrontare la Serie A non è ancora arrivato. IN questa stagione di Serie A ha disputato solo 12 minuti contro la Lazio, causando un rigore maldestro allo scadere, che ha permesso ai biancocelesti di pareggiare una gara che sembrava già vinta dai granata. Situazione diversa per Alieu Njie, attaccante giovane e interessante, ma chiuso dalla concorrenza e da un reparto offensivo in cui non c'è spazio per gli esterno d'attacco. Se Baroni avesse continuato sulla strada intrapresa in ritiro, ovvero quella del 4-2-3-1, probabilmente avremmo visto lo svedese inserirsi nelle rotazioni, ma con il 3-5-2 non c'è quasi possibilità di subentrare per Njie.

Ed è qui che entra in gioco il mercato di gennaio. Il direttore sportivo Petrachi sa bene che trattenere giovani senza spazio può diventare controproducente. Per Dembélé e Njie, l’ipotesi più concreta è quella di una sistemazione in prestito, magari in Serie B o all’estero, in un contesto dove possano giocare con continuità. Non è dunque una bocciatura definitiva, ma una scelta strategica: farli crescere, testarli lontano dalla pressione e poi tirare le somme a fine stagione.