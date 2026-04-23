Confortanti dati stagionali ed esaltanti se misurati soltanto nelle ultime sette gare: le statistiche
TN Radio: "Il Toro ha bisogno di una tabula rasa. Ma per farlo..." (VIDEO)
Da una media di 1,42 gol subiti a partita a una media di un gol subito. D'Aversa abbatte il dato sui gol subiti fronteggiando i 47 gol in 33 partite di Baroni con i 7 gol incassati nelle ultime 7 gare. Il dato del nuovo tecnico granata è molto positivo e porta con sé una considerazione, già ampiamente sviscerata ma che è giusto ribadire: la tattica di Baroni di cambiare spesso linea difensiva non si è rivelata valida. Dall'altra parte l'allenatore ex Empoli ha inserito Maripan soltanto per la squalifica dell'albanese ma il terzetto, per il resto, è definito: Coco-Ismajli-Ebosse. Una certezza che ha portato un'ottima statistica...
Classifica generale: Toro in ottima posizioneGuardando alla classifica sui gol subiti dalle varie squadre di Serie A da calcio piazzato in queste 33 partite, si nota un dato estremamente positivo per il Torino. La formazione granata ha subito 9 gol da calcio piazzato, quarta squadra alla pari del Como in questa speciale classifica. Davanti soltanto Juventus, Inter e Lazio. Dietro, tutte le altre. Il Genoa, ultimo, ne ha subiti addirittura 20. Insomma, nonostante si sia "scherzato" a lungo sul "castello" di Baroni, alla fine il dato sembra essere positivo.
La miglior difesa sui calci piazzati: il dato di D'AversaL'analisi cambia, però, se confrontiamo la stessa statistica ma soltanto nelle ultime sette gare, come potete osservare nella grafica qui sopra, fornita da Sofascore. Quello che emerge è che, sui calci piazzati, il Torino è la miglior difesa del campionato insieme all'Udinese: neanche un gol subito. Un dato che sorprende e che porta a fare dei ragionamenti. Non soltanto un terzetto difensivo ben definitivo e raramente cambiato porta risultati, ma anche la disposizione della squadra in area (difensori con aggiunti gli altri giocatori che si abbassano per dare una mano) è decisamente positiva. Alla fine, quindi, quei 9 gol sono stati incassati tutti da Baroni nelle prime 26 giornate di Serie A. La media cambia, ma alla fine del computo resta positiva: il Torino riscontra ottimi dati a riguardo.
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