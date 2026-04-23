Da una media di 1,42 gol subiti a partita a una media di un gol subito. D'Aversa abbatte il dato sui gol subiti fronteggiando i 47 gol in 33 partite di Baroni con i 7 gol incassati nelle ultime 7 gare. Il dato del nuovo tecnico granata è molto positivo e porta con sé una considerazione, già ampiamente sviscerata ma che è giusto ribadire: la tattica di Baroni di cambiare spesso linea difensiva non si è rivelata valida. Dall'altra parte l'allenatore ex Empoli ha inserito Maripan soltanto per la squalifica dell'albanese ma il terzetto, per il resto, è definito: Coco-Ismajli-Ebosse. Una certezza che ha portato un'ottima statistica...

Classifica generale: Toro in ottima posizione

La miglior difesa sui calci piazzati: il dato di D'Aversa

Guardando allain queste 33 partite, si nota un dato estremamente positivo per il Torino. La formazione granata ha subito 9 gol da calcio piazzato, quarta squadra alla pari del Como in questa speciale classifica. Davanti soltanto Juventus, Inter e Lazio. Dietro, tutte le altre. Il Genoa, ultimo, ne ha subiti addirittura 20. Insomma, nonostante si sia "scherzato" a lungo sul "castello" di Baroni, alla fine il dato sembra essere positivo.L'analisi cambia, però, se confrontiamo la stessa statistica ma soltanto nelle ultime sette gare, come potete osservare nella grafica qui sopra, fornita da. Quello che emerge è che, sui calci piazzati, il Torino è la miglior difesa del campionato insieme all'Udinese: neanche un gol subito. Un dato che sorprende e che porta a fare dei ragionamenti. Non soltanto un terzetto difensivo ben definitivo e raramente cambiato porta risultati, ma anche la disposizione della squadra in area (difensori con aggiunti gli altri giocatori che si abbassano per dare una mano) è decisamente positiva. Alla fine, quindi, quei 9 gol sono stati incassati tutti da Baroni nelle prime 26 giornate di Serie A. La media cambia, ma alla fine del computo resta positiva: il Torino riscontra ottimi dati a riguardo.