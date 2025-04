Torino, i gol in casa sono un problema: granata tra i peggiori in Serie A

I gol in casa sono un problema per il Torino di Paolo Vanoli in questo campionato di Serie A

Eugenio Gammarino 9 aprile - 16:00

Dopo la sconfitta contro il Bologna a dicembre, il Torino non perde in casa da quindici giornate. Alla 31esima giornata di Serie A i granata sono la squadra, dopo il Napoli, ad aver concesso meno gol agli avversari, ovvero 13 gol subiti in 15 partite. Tuttavia, il problema della squadra di Paolo Vanoli tra le mura amiche è la fase offensiva: in quindici match disputati allo Stadio Olimpico Grande Torino, i granata sono andati in rete soltanto quattordici volte. Un dato piuttosto preoccupante per il Torino di Vanoli.

Torino, i granata sono il quarto peggior attacco in casa — Con 14 gol in 15 partite, il Torino di Paolo Vanoli possiede il quarto peggior attacco nei match disputati in casa tra le squadre di Serie A: peggio dei granata hanno fatto soltanto Empoli (5 gol), Lecce e Venezia (12 reti). Un dato molto preoccupante per i granata, soprattutto in relazione con le partite fuori casa: quando giocano lontano dalle mura amiche dello stadio Olimpico-Grande Torino il Toro segna tanto, sono 22 gol in 16 match. Inoltre, come visto nell'ultima sfida di campionato contro l'Hellas Verona di Paolo Zanetti, il Torino fa fatica dal punto di vista del gioco contro squadre che si difendono con il blocco basso. Una grande limitazione per i ragazzi di Vanoli, soprattutto da quando hanno perso il perno dell’attacco: Duvan Zapata.

Torino, gli attaccanti non incidono: manca il sostituto di Duvan Zapata — Dopo l'infortunio di Zapata rimediato contro l'Inter ad ottobre, i granata hanno iniziato ad avere una lunga crisi in attacco. L’attacco granata è palesemente orfano della grinta e della personalità dell’attaccante colombiano, insieme alla grande capacità di Zapata di finalizzare a rete le azioni offensive della squadra. Nonostante la società sia corsa ai ripari con l'acquisto di Elmas (al quarto gol in otto partite) e Casadei, il problema in attacco si fa ancora sentire. La coppia Sanabria-Adams non ha mai convinto del tutto Paolo Vanoli, complice anche il mancato arrivo della prima punta tanto richiesta dall'allenatore granata, con Adams che non riesce ad incidere in quel ruolo, essendo più efficace come seconda punta. Infatti, il gol degli attaccanti in casa manca dalla sfida di gennaio contro il Cagliari quando l’attaccante scozzese trascinò squadra con una grande doppietta.