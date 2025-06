Torino, i nazionali in campo: Walukiewicz in panca, Gineitis subisce una manita

Nemmeno un minuto con la Polonia per il difensore granata. I lituani subiscono un netto 5-0 in Danimarca in amichevole

10 giugno

Ormai ai titoli di coda la finestra di impegni internazionali per i calciatori del Torino, eccezion fatta per Cesare Casadei che sarà impegnato nei prossimi giorni con l'Europeo Under 21. Nella serata di martedì hanno giocato la Polonia di Walukiewicz e la Lituania di Gineitis, così come il Cile di Maripan (ma il difensore era fermo per squalifica). Chiude la rassegna Sanabria, che con il Paraguay gioca nella notte tra martedì e mercoledì.

Prima sconfitta per la Polonia di Sebastian Walukiewicz che dopo una striscia di tre vittorie consecutive cade contro la Finlandia. Dopo una gara molto complicata sul piano tattico e sospesa anche per 40’ a causa di un emergenza medica per un tifoso sugli spalti, i nordici hanno chiuso il match sul punteggio di 2 a 1. La squadra allenata dal CT Kanerva all’Helsinki Olympic Stadium riesce a strappare tre punti importanti ai biancorossi in ottica qualificazioni mondiali grazie al rigore realizzato da Pohjanpalo nel primo tempo e alla rete di Kallman nella ripresa. Inutile per gli ospiti il gol di Kiwior che ha riaperto la partita al 68’. Inoltre, il difensore granata Sebastian Walukiewicz è rimasto in panchina per tutta la durata del match. I biancorossi, con una partita in meno, dopo il match di stasera scendono al terzo posto del girone G dietro a Finlandia, momentaneamente prima, e Paesi Bassi, in zona playoff.

La Lituania di Gvidas Gineitis è scesa in campo questa sera, martedì 10 giugno, per affrontare la Danimarca in un'amichevole internazionale. Il centrocampista granata è ormai una pedina fondamentale in patria: ancora 90 minuti per lui come uomo chiave del gioco di Jankauskas. Nonostante la grande energia e determinazione del classe 2004, l'avversario di oggi era nettamente di un livello superiore e Gineitis e compagni hanno perso per 5-0, terminando anche la gara in 10. Ma il Torino e mister Baroni possono comunque sorridere, questa pausa nazionali ha dato occasione al numero 66 granata di misurarsi con realtà diverse, di crescere e migliorare in un ambiente di cui è già tra i leader. Da queste gare difficili come stasera Gineitis - che ha terminato il match con un giallo sulle spalle - potrà portare a Torino tanta esperienza nonostante i risultati negativi.

Alberto Girardi - Eugenio Gammarino