Torino, il girone di ritorno è da Europa: l’analisi dei dati

La seconda parte del campionato sorride ai granata: ecco i numeri. In che posizione sarebbe il Toro senza il girone d'andata?

Il Torino di Vanoli sembra finalmente aver trovato il suo assetto di gioco, e questo si dimostra soprattutto nei risultati ottenuti. Infatti, la squadra granata ha quasi raccolto i punti fatti nel girone d'andata in sole dieci partite, con una media punti da qualificazione europea.

Il confronto tra andata e ritorno è chiaro

Il paragone tra il girone d'andata del Torino e quello di ritorno restituisce l'impressione di una squadra completamente mutata. Nelle prime 19 partite di campionato il Torino ha raccolto 21 punti, con cinque vittorie, sei pareggi e otto sconfitte, 19 gol fatti, 24 subiti e undicesimo posto in classifica. In queste prime dieci partite di ritorno, invece, i granata hanno ottenuto 17 punti, con quattro vittorie, cinque pareggi e una sola sconfitta (quella con il Bologna allo scadere), realizzando 15 gol e subendone solo 10. Considerando la sola classifica di ritorno, il Torino sarebbe quinto in Serie A assieme a Napoli e Milan.