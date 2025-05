Torino, il pagellone di fine stagione: Biraghi 5.5, esperienza ma troppi errori

Terminata la stagione del Torino, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni: è il turno di Biraghi

29 maggio 2025

Terminata la stagione, a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma la stagione 2024/2025.

Cristiano Biraghi, approdato al Torino nel gennaio 2025 dalla Fiorentina, è stato uno dei nomi più esperti del mercato granata. Il terzino sinistro, classe 1992, era stato voluto per dare qualità e spinta sulla corsia mancina e garantire un apporto anche in termini di leadership in un reparto giovane, dove Borna Sosa non aveva convinto appieno. Tuttavia, la stagione dell'ex viola non ha rispettato pienamente le aspettative. Dopo un avvio discreto, il rendimento di Biraghi è stato altalenante: prestazioni convincenti si sono alternate a prove opache, con diversi momenti di difficoltà soprattutto nella fase difensiva.

Partita Top: Monza-Torino 0-2, solidità e sacrificio — La miglior prestazione stagionale di Biraghi è arrivata nella gara in trasferta contro il Monza. Intercetta il pallone che porta all'0-1. La pulizia tecnica del suo sinistro è nota e mette in mostra la sua capacità nelle verticalizzazioni e nei cross, comportandosi a tratti come regista aggiunto. In quell'occasione riesce ad essere quell'elemento di esperienza che permette di determinare certe gare contro avversari complicati.

Partita Flop: Napoli-Torino 2-0, travolto dagli avversari — La peggior partita stagionale per il laterale mancino è stata quella in trasferta al Maradona. E' stato decisivo in due episodi chiave del primo tempo: prima spreca una possibilità da ottima posizione, poi permette il cross a Politano in occasione del 2-0. Non fa molto meglio nella prima parte della ripresa e cala come tutta la squadra davanti ad un avversario decisamente superiore.

Biraghi, il pagellone di fine stagione: il voto Il voto che la redazione di Toro News assegna alla stagione 2024/2025 di Cristiano Biraghi è un 5,5. Il terzino ha alternato buoni momenti a cali vistosi. La sua esperienza è stata utile nello spogliatoio, ma in campo è mancata continuità e incisività. Ci si attendeva qualcosa in più.