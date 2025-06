Torino, il pagellone di fine stagione: Elmas 6.5, troppo bello per essere vero

Terminata la stagione del Torino, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni: è il turno di Eljif Elmas

Alberto Girardi 3 giugno 2025 (modifica il 3 giugno 2025 | 14:22)

Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni di fine anno: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma la stagione 2024/2025. Buona lettura!

Approdato in granata nel mercato invernale per rinforzare l'attacco, Eljif Elmas, ha pienamente centrato l'obiettivo. Il macedone si è ripresentato in Serie A nello stesso modo in cui l'aveva abbandonata: classe, talento e soprattutto un istinto killer sotto porta. Con la maglia del Torino ha collezionato 13 presenze, mettendo a segno 4 reti in 1026 minuti giocati. Il suo contratto in granata è però scaduto il 31 maggio e l'ex Napoli ha dovuto far ritorno a Lipsia.

Partita top: Torino-Monza, tutti pazzi di Elmas — Ci ha messo un batter d'occhio Elmas a far innamorare i tifosi granata. Prima il gol all'esordio contro il Bologna con una giocata da fuoriclasse, poi l'ottima prestazione nella vittoria casalinga con il Milan e di seguito il gol con il Monza, neanche 180 minuti giocati in totale, ma abbastanza per guadagnarsi la fiducia e l'affetto del popolo granata. Proprio a Monza, prima gara in cui il macedone ha collezionato 90 minuti in stagione, ha mostrato il suo grande talento: tra dribbling, giocate e infine il gol al minuto 41, con cui ha sbloccato la gara (chiusa poi da Casadei al 66').

Partita flop: Como-Torino, assente e sprecone — Dal suo arrivo a Torino è sempre stato tra i migliori in campo, o comunque quello in grado di creare i pericoli maggiori. Con il calare della squadra nel finale anche lui, però, ha sofferto ed è gradualmente peggiorato. A partire proprio dalla sconfitta per 1-0 di Como, che ha segnato la fine della stagione granata. Proprio contro i Lariani i ragazzi di Vanoli non hanno trovato la via della rete dopo 13 gare consecutive a segno. In particolare Elmas ha sprecato una grande occasione al minuto 87' con cui poteva regalare almeno il pareggio ai granata.

Elmas, il pagellone di fine stagione: il voto — In conclusione possiamo affermare che Eljif Elmas è esattamente uno di quei acquisti che servirebbero al Torino per compiere il famoso salto di qualità, che sembra solo un miraggio lontano. Il diritto di riscatto fissato a 17 milioni non è stato esercitato e pertanto al momento non fa più parte della rosa granata. Il voto che la redazione di Toro News assegna alla stagione 2024/2025 del macedone è quindi un bel 6.5: giocatori così fanno bene al Toro e vederlo in azione solo per pochi mesi e senza poter lottare per obiettivi concreti è un grande dispiacere.