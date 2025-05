Torino, il pagellone di fine stagione: Ilic 4, è arrivato il momento dei saluti

Terminata la stagione del Torino, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni: è il turno di Ivan Ilic

Redazione Toro News 31 maggio - 10:18

Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni di fine anno: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma la stagione 2024/2025. Buona lettura!

Arrivato a Torino per 16 milioni come sostituto di Sasa Lukic, Ivan Ilic non ha mai mantenuto le aspettative. Il serbo è sempre stato incostante, spesso svogliato e assente in campo, mostrando raramente il suo vero valore. Per lui termina un'altra stagione fallimentare con la maglia granata, con la quale non è riuscito ad avere la giusta testa per diventare una pedina importante. Già a gennaio il suo futuro sembrava essere lontano da Torino con il trasferimento allo Spartak Mosca ad un passo, ma la trattativa si è poi arenata nelle fasi finali. In stagione ha collezionato 20 presenze tra Serie A e Coppa Italia, per un totale di 998 minuti, un gol e un assist.

Partita top: Torino-Atalanta, un'ottimo inizio — I dubbi su Ivan Ilic non sono di certo nati in questa stagione e la sua ultima chance per dimostrare il suo valore l'ha avuto proprio quest'anno. Ma non sempre chi ben comincia è a metà dell'0pera, perché l'inizio di stagione del serbo è stato molto positivo. Alla seconda giornata di campionato i granata giocano una gran partita contro la Dea di Gasperini e Ilic mette a segno il gol del momentaneo 1-1 con un pregevole cucchiaio. Contro i nerazzurri è stato uno dei rari momenti in cui abbiamo potuto assistere alla classe di Ilic, ma l'illusione è durata bene poco: tra infortuni e scelte tecniche non si è mai più visto uno sprazzo di talento.

Partita flop: Juventus-Torino, 45 minuti di vuoto — Il 12 novembre 2024 il Torino affronta il suo primo derby stagionale all'Allianz Stadium. Il serbo dopo un buon avvio di stagione ed un primo infortunio che lo ha tenuto fuori nel mese di ottobre ha la possibilità di dimostrare a Vanoli di meritarsi il posto in squadra. Schierato titolare, ha faticato a trovare ritmo e precisione, risultando poco efficace e assente nella manovra. La sua prestazione insufficiente si conclude all'intervallo, momento in cui Vanoli decide di sostituirlo per Gineitis.

Ilic, il pagellone di fine stagione: il voto — In conclusione possiamo affermare che Ivan Ilic abbia esaurito le sue chance a disposizione con la maglia granata. Durante la stagione ha comunque goduto della fiducia di Vanoli che sino all'ultima giornata lo ha schierato, tentando di scuotere qualcosa in lui. Il voto che la redazione di Toro News assegna alla stagione 2024/2025 del serbo è quindi un pesante 4, una bocciatura totale per il classe 2001, che in estate potrebbe concludere la sua avventura in granata.