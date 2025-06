Torino, il pagellone di fine stagione: Karamoh 5, fumoso e addio certificato

Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni: è il turno di Karamoh

Piero Coletta 2 giugno - 19:30

Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni di fine anno: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma la stagione 2024/2025. Buona lettura!

Quella di Karamoh è stata una stagione da dimenticare. Rimasto a Torino con il contratto in scadenza, non è mai stato la prima scelta di Paolo Vanoli. Il francese è infatti subentrato nella maggior parte delle partite, ricevendo raramente una maglia da titolare. Il cambio di modulo adottato dal tecnico, passato al 4-2-3-1 lo ha leggermente rivitalizzato, data la natura di ala pura del francese. Nemmeno questo però è bastato.

Partita top: Torino-Cagliari 2-0, la versione migliore del francese La sua prestazione più convincente è arrivata contro il Cagliari, in una gara terminata 2-0 per i granata grazie alla prima doppietta in Serie A di Adams. In quell’occasione Karamoh è stato una vera spina nel fianco per la squadra dell’ex Davide Nicola. Brillante in fase offensiva, ha dato costantemente l’impressione di poter creare pericoli con i suoi strappi. Alcune delle occasioni più nitide per il Torino sono infatti nate proprio dalle sue iniziative. Al 29' perdona Caprile su un lancio di Maripán non letto benissimo dalla difesa sarda, quando il Toro era già in vantaggio. Al 43' sfrutta un’indecisione di Zappa per rendersi ancora pericoloso, ma anche in quel caso Caprile riesce a respingere. Nella ripresa, al 47', serve un ottimo assist per Lazaro, annullato però per fuorigioco. Infine, partecipa anche all’azione del gol del raddoppio di Adams, colpendo la traversa.

Partita flop: Torino-Parma 0-0, quel gol sbagliato con Suzuki fuori dai pali Quella contro il Parma è la gara che meglio rappresenta uno dei limiti principali di Karamoh: la mancanza di lucidità sotto porta. Il Torino non riesce a trovare il vantaggio anche per via di un errore clamoroso del francese. Al 16', Ricci lo serve in verticale e Karamoh è bravo a inserirsi nella difesa non impeccabile degli ospiti. Dopo un buon controllo, si lancia verso l’area: Suzuki è in uscita e scivola addirittura fuori dal campo, messo a sedere da una finta. Con la porta completamente sguarnita, invece di concludere, Karamoh sceglie incredibilmente di cercare un compagno al centro, permettendo il recupero della difesa parmense. È l’unico lampo del suo match, chiuso senza reti e con la sostituzione da parte di Njie.

Karamoh, il pagellone di fine stagione: il voto — Alla luce delle prestazioni e dell'annata appena conclusa, la redazione di Toro News assegna a Karamoh un 5. Non è stata la stagione giusta per guadagnarsi la conferma, soprattutto con un contratto in scadenza. L’ex Inter non è mai riuscito a incidere realmente in Serie A 2024/25. La sua incidenza offensiva è stata praticamente nulla, come dimostrano gli 0 gol su 25 tentativi: solo il 6% dei tiri è finito nello specchio della porta, segno evidente della poca lucidità sotto porta. Anche le statistiche sui dribbling sono deludenti, con una percentuale di successo del 34%, mentre solo il 12,5% dei suoi cross è risultato efficace. Il passaggio al 4-2-3-1 gli ha concesso qualche occasione in più, che però non è mai riuscito a sfruttare pienamente. Chiudere la stagione con 0 gol e un solo assist (registrato contro la Juventus) non può che portare a una valutazione negativa.