Torino, il pagellone di fine stagione: Vlasic 6, mai veramente oltre la sufficienza

Terminata la stagione del Torino, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni: è il turno di Nikola Vlasic

Alessandro Balbo 31 maggio - 14:00

Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni di fine anno: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma la stagione 2024/2025. Buona lettura!

Certamente tra i giocatori più attesi di questa stagione Nikola Vlasic ha alternato ottime prestazione a momenti invece poco incisivi. La costanza, inficiata anche da una condizione fisica non al meglio, è stata la grande assente della stagione del croato. Il trequartista è tra i giocatori con maggiore qualità nella rosa del Torino, dote questa che si è fatta vedere a sprazzi e solo in alcuni momenti fondamentali della stagione del Toro. Inoltre, Vlasic ha quasi sempre potuto godere di posizioni tattiche favorevoli, avendo sempre giocato al centro della trequarti granata. Il centrocampista non ha però sempre approfittato di questo vantaggio, limitandosi spesso a svolgere con sufficienza il compito a lui asegnato.

Partita Top: Torino-Juventus 1-1 — La partita migliore di Vlasic di questa stagione, o meglio, quella in cui è stato protagonista assoluto, è stato il derby di ritorno contro la Juventus. Forse non brillantissimo, ma il suo impatto fu decisivo con il gol del pareggio. Il croato faticò a trovare spazi e non giocò un primo tempo memorabile contro i bianconeri. A pochi secondi dall'intervallo, però, tirò fuori una perla di sinistro che pareggia i conti. La sua partita sarebbe stata anonima ma fu un lampo importante che rimane. Vlasic è stato altalenante in quella partita, ma sicuramente lasciò un segno indelebile.

Partita Flop: Lazio-Torino 1-1 — Invece tra le gare dove Vlasic ha fornito una delle sue prestazioni peggiori c'è sicuramente il pareggio contro la Lazio all'Olimpico di Roma. Il croato arrivava dal gran gol all'Empoli, ma non riuscì a dare continuità nelle giocate. Vlacis provò a sfruttare gli spazi creati dai movimenti di Adams, ma non ci riuscì mai con concretezza, come quando nel primo tempo manca la possibilità di calciare da ottima posizione dentro l'area. Non è stata la sua partita e non riuscì a incidere concretamente, una semplice apparizioni in campo.

Vlasic, il pagellone di fine stagione: il voto Il voto che la redazione di Toro News assegna alla stagione 2024/2025 di Nikola Vlasic è un 6. Vlasic, in definitiva, ha svolto una stagione né brillante né deludente, alternando ottime gare ad apparizioni invece in cui la sua presenza in campo sembrava fosse di contorno. Insomma, timbra sempre il cartellino nel suo ruolo di raccordo tra attacco e centrocampo, ma non riesce quasi mai a incidere con persistenza.