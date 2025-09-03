Torino, la Coppa d’Africa può fare del male alla difesa

Le alternative? Maripan, Ismajli e...

Ecco dunque il vero nocciolo della questione. La coperta difensiva del Torino potrebbe essere improvvisamente corta, tagliata a metà proprio in una fase delicata della stagione sportiva come quella invernale. Le alternative sarebbero solo due, ovvero Maripan e Ismajli. Nell'immediato sarebbero loro a prendere le redini della difesa, ma allo stesso tempo non ci sarebbe una vera e propria alternativa a loro due. Sazonov rischia di fare tutta la stagione in tribuna. E va citato anche Perr Schuurs, che non si può nemmeno contare al momento dato che al momento è ancora fuori per l'infortunio al crociato rimediato ormai due anni fa. Dal mercato non è arrivato nessun rinforzo per il reparto arretrato e questo non fa altro che aumentare la criticità potenziale di questa situazione. Il problema è serio e forse è stato trattato con troppa sufficienza da parte della dirigenza.