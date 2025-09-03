Toro News
tor toro approfondimenti Torino, la Coppa d’Africa può fare del male alla difesa

Torino, la Coppa d’Africa può fare del male alla difesa

La sessione di mercato è chiusa e il Torino non ha portato a termine acquisti nel reparto arretrato. Tra dicembre e gennaio ci sarà la Coppa d'Africa e il club rischia di trovarsi con la coperta corta
Chiusa la sessione di mercato estiva, il Torino ora guarda al campionato. Dopo la batosta all'esordio contro l'Inter a San Siro i granata hanno pareggiato 0-0 contro la Fiorentina. Una bella risposta da parte della difesa dopo la pessima prestazione contro i nerazzurri. Al momento il reparto difensivo del club piemontese Adam Masina, Saul Coco, Adrian Ismajli, Perr Schuurs, Guillermo Maripan e Saba Sazonov. Ma c'è un dettaglio che potrebbe mettere seriamente in difficoltà il reparto in una determinata fase della stagione.

Coco e Masina, la Coppa d'Africa potrebbe chiamare

Il riferimento è ovviamente alla Coppa d'Africa. Il torneo più importante del Vecchio Continente si giocherà dal 21 dicembre fino al 18 gennaio in Marocco. Questo è il primo dettaglio, il Marocco parteciperà al torneo. E Masina è in pianta stabile un giocatore molto importante per i Leoni dell'Atlante. Ciò andrebbe a levare una pedina importante per la difesa granata. L'altro nome che potrebbe partire per almeno un mese è Saul Coco, che sicuramente verrà convocato dalla Guinea Equatoriale. In un colpo solo il Torino andrebbe a perdere due pedine per il reparto difensivo.

Le alternative? Maripan, Ismajli e...

Ecco dunque il vero nocciolo della questione. La coperta difensiva del Torino potrebbe essere improvvisamente corta, tagliata a metà proprio in una fase delicata della stagione sportiva come quella invernale. Le alternative sarebbero solo due, ovvero Maripan e Ismajli. Nell'immediato sarebbero loro a prendere le redini della difesa, ma allo stesso tempo non ci sarebbe una vera e propria alternativa a loro due. Sazonov rischia di fare tutta la stagione in tribuna. E va citato anche Perr Schuurs, che non si può nemmeno contare al momento dato che al momento è ancora fuori per l'infortunio al crociato rimediato ormai due anni fa. Dal mercato non è arrivato nessun rinforzo per il reparto arretrato e questo non fa altro che aumentare la criticità potenziale di questa situazione. Il problema è serio e forse è stato trattato con troppa sufficienza da parte della dirigenza.

 

