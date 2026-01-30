Torino-Lecce, i precedenti: la passata stagione pareggio a reti bianche

Domenica 1 febbraio alle ore 12.30 tra le mura del Grande Torino andrà in scena la sfida tra i granata di Baroni e il Lecce di Di Francesco. Sono 11 le partite che si sono giocate in Serie A tra queste due squadre a Torino e le statistiche sorridono ai padroni di casa: 6 le vittorie dei granata; sono invece 3 i pareggi e 2 le sconfitte. Un dato che evidenzia dunque un 55% di dominio da parte del Toro nelle gare casalinghe contro i Salentini, un 18% che risponde alle vittorie da parte della formazione giallorossa e un restante 27% legato ai match che si sono conclusi in parità tra le due formazioni.