Torino, l’ultima volta dell’Empoli all’Olimpico fu fatale: i precedenti

Sabato 15 marzo il Torino affronterà l'Empoli di D'Aversa allo stadio Olimpico Grande Torino. I granata hanno ripreso a macinare punti, mentre i toscani sono in crisi nera. L'unica nota positiva al momento nel periodo difficile degli azzurri è la semifinale di Coppa Italia. Il bilancio è perfettamente in equilibrio tra le mura dello stadio Olimpico Grande Torino in Serie A. I granata hanno vinto 4 volte, perso altrettante volte e collezionato lo stesso numero di pareggi. Complessivamente invece i piemontesi hanno vinto 9 volte negli scontri diretti in casa, mentre i toscani hanno vinto 7 volte.

L'ultima volta che Torino ed Empoli si sono affrontate in terra sabauda risale all'inizio dell'attuale stagione. Si trattava della Coppa Italia e a sorpresa fu la squadra di D'Aversa a passare il turno. I toscani siglarono il vantaggio con Ekong, raggiunto poi nel secondo tempo da Adams, precisamente al 74'. Allo scadere della seconda frazione arrivò anche la rete di Haas, a conclusione di una serata molto amara per i granata.

E in campionato?

Per quanto riguarda la Serie A, l'ultimo incrocio risale alla passata stagione. La partita andò in scena il 16 dicembre, l'allenatore era Juric. Un'incursione di Bellanova su un bel pallone di Sanabria, porta alla rete di Zapata. Colpo di testa facile per l'ex Atalanta, che sigla il vantaggio al 25'. Il risultato non cambierà poi più, complice anche l'ottimo lavoro della difesa granata, che non farà mai più rientrare in gara i toscani.