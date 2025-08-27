Torino, Maripan in panchina: i possibili motivi. Ma con la Fiorentina…

Sembrava che potesse essere uno dei leader del nuovo Toro, eppure da quando è iniziata la stagione sportiva non ha ancora messo piede in campo. Baroni ha parlato in più di un'occasione di Maripan ribadendo la sua importanza nel progetto, ha però anche parlato di tattica e di scelte, che fino a questo momento hanno sempre escluso l'ex Monaco. Cosa che ha destato stupore visto che il cileno era stato uno dei migliori nella scorsa stagione e considerate le notevoli difficoltà della difesa granata.

Maripan, anche il Meazza visto dalla panchina. E con la Fiorentina?

Prima di andare in trasferta al Meazza, il quesito si è riproposto in conferenza con il dubbio che i carichi di lavoro menzionati da Baroni potessero aver pesato sulla decisione finale: "Sta bene, per me è un titolarissimo. Mi piace guardare alla squadra come se ci fossero 22 titolari. Masina e Coco hanno fatto una buona partita col Modena, ma Maripan sarà della partita sicuramente". Anche con l'Inter però non è arrivato minutaggio, solo panchina, esattamente come contro il Modena. Maripan ha assistito da bordocampo al naufragio granata e agli errori di Masina, suo sostituto. Di nuovo scelta tecnica? Di fatto, sì. Baroni ha ribadito la tesi già sostenuta in Coppa Italia: in rosa c'è un centrale mancino e a lui è andato lo slot in difesa, senza che ciò possa escludere opzioni alternative in futuro. Il tecnico ha poi aggiunto: "Non è che non lo vedo. Ha quasi sempre giocato nel precampionato, sta bene e presto andrà in campo". E ancora a Dazn: "Non c'è assolutamente un problema con Maripan. Ho fatto una scelta diversa, non dipendente dal giocatore in sé. E' forte e avrà spazio". Vien da sé, la stessa incognita si ripresenterà con la Fiorentina. La difesa del Torino ha mostrato lacune in ogni lato contro l'Inter e Baroni ha detto che non si ripeteranno gli stessi errori. Sono attesi cambi, anche a livello di formazione. Che possa essere la gara del rientro per Maripan? Vista la partita di San Siro con l'Inter non ci sarebbe da stupirsi.