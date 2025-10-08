Torino, Pedersen in crescita: potrebbe insidiare Lazaro

Anche la partita contro la Lazio di Maurizio Sarri non è stata quella della svolta per il Torino, né sotto il profilo del risultato, né tantomeno sotto quello del gioco. La formazione granata nell’ultima sfida di campionato contro i biancocelesti ha visto sfumare la vittoria all’ultimo istante, e Marco Baroni sa che c’è ancora molto da lavorare. Una zona di campo su cui l'allenatore punta molto è quella delle corsie esterne: le gerarchie sono in continua evoluzione ma in questo momento Baroni punta soprattutto su due elementi in particolare: Valentino Lazaro e Marcus Pedersen.

Torino, ottima prova di Pedersen contro la Lazio: il norvegese insidia Lazaro

Nell’ultimo match di campionato, il norvegese ha probabilmente offerto la sua migliore prestazione da quando veste la maglia granata. Su 78’ giocati contro la Lazio, Pedersen ha ottenuto una precisione bei passaggi del 74%, con 52 tocchi, 2 passaggi chiave e 5 cross nell’area avversaria. Inoltre, l’ex Sassuolo ha totalizzato il 100% nei dribbling riusciti, ha fornito una prestazione tutto sommato solida in difesa e aggressiva in fase offensiva. Numeri incoraggianti per il terzino norvegese che è reduce da una stagione molto brutta: nell'annata di Vanoli è stato tra i peggiori giocatori del Torino. Il norvegese ha collezionato 30 presenze, 16 da titolari, per una media di 49' a sfida. Dati negativi in fase offensiva, 0,43 contrasti a partita, 31,4% di duelli vinti. Tuttavia, una seconda chance la si dà a tutti: il norvegese sembra intenzionato a prendersela eccome, e se dimostra continuità dopo l’ottima prova contro la Lazio possiamo dire che è sulla buona strada. Attualmente il titolare per Baroni è Valentino Lazaro: l’austriaco porta più qualità in avanti, oltre che ad imprevedibilità rispetto a Pedersen. Queste sono doti che Baroni apprezza molto, sulla carta quindi il titolare potrebbe rimanere ancora l'austriaco. Tuttavia, nel match contro i biancocelesti, Lazaro ha giocato a sinistra ed ha accusato qualche problema: se inoltre il norvegese continua ad offrire buone prestazioni potrebbe anche scalzare il compagno di reparto e diventare il nuovo titolare sulla destra.