Torino, Ricci non è ancora al top della forma e tutta la squadra ne risente

Il centrocampista ritrova minutaggio ma può ancora crescere molto

Alessandro Balbo 12 maggio 2025 (modifica il 12 maggio 2025 | 22:01)

Samuele Ricci è tornato titolare dopo due assenze in campionato, una buona notizia per il Torino e per Vanoli, anche se il giocatore non è al meglio della forma. Il metronomo granata è una risorse essenziale per l'intera squadra, ma contro l'Inter è arrivata una prestazione in chiaroscuro che denota un recupero non ancora completato.

Torino, con l'Inter non il miglior Ricci — Partiamo dal dato positivo, il rientro di Ricci come titolare: per lui 80' minuti di gioco, dopo due assenze per l'infortunio al tendine rotuleo. Sicuramente il rientro del capitano del Torino è importante, come lo è il fatto che il giocatore abbia messo minuti nelle gambe. Ricci, nella partita contro l'Inter, non si è però dimostrato brillante, con una gestione scolastica dei palloni e con qualche fatica nel verticalizzare il gioco. Sarà fondamentale, in ottica futura, vedere le sue condizioni nelle ultime gare di campionato.

Le statistiche di Ricci contro l'Inter — Come detto, 80' minuti di gioco per Ricci. In questo lasso di tempo il giocatore ha collezionato un tiro, un contrasto e 34 tocchi di palle. In particolare, sono stati 26 i passaggi riusciti dal centrocampista azzurro, 30 quelli tentati e 26 i controlli. Tutto ciò denota una forma non ancora al meglio del giocatore, la quale si riflette sul rendimento complessivo della squadra, come mostrano le statistiche della partita. Dunque, ritrovare un ricci migliore vuol dire avere anche un Torino più pericoloso e concreto.