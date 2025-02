Torino, San Valentino in casa del Bologna: l’impresa per una salvezza più vicina

Venerdì 14 febbraio alle 20:45 il Toro giocherà a Bologna nell'anticipo del 25° turno di Serie A. Ecco come arrivano piemontesi e falsinei.

Simone Napoli 10 febbraio 2025 (modifica il 10 febbraio 2025 | 17:14)

Quella di venerdì 14 febbraio non sarà solo la notte degli innamorati, ma anche quella di Bologna-Torino. I granata di Vanoli, dopo il cocente pareggio casalingo contro il Genoa saranno ospiti dei bolognesi di Vincenzo Italiano in quello che sarà l'anticipo della 25esima giornata di Serie A. Il Renato Dall'Ara di Bologna sarà teatro di una sfida ostica per il Toro, soprattutto visto che in casa il Bologna ha perso solo una volta e viene da un pareggio e due successi nelle ultime tre gare casalinghe, ma i granata vogliono continuare nel loro filotto di risultati senza sconfitte in questo 2025 e a provare a fare l'impresa vendicando lo 0-2 rocambolesco dell'andata firmato Pobega-Dallinga.

Venerdì Bologna-Torino: i granata per allungare sul terz'ultimo posto — Serve archiviare in fretta il deludente pari nello scontro diretto contro il Genoa e trasformare la rabbia per il mancato rigore assegnato al Toro in energia per andare al Dall'Ara per compiere un'impresa fin qui riuscita solo all'Hellas Verona - l'unica squadra di Serie A riuscita ad espugnare il fortino rossoblù. Mancheranno però Ricci per squalifica e probabilmente Tameze per infortunio, per questo potrebbe vedersi dal primo minuti Casadei, mentre Elmas potrebbe debuttare a gara in corso. Per Vanoli e ragazzi, ancora imbattuti nel nuovo anno, sarà una sfida stimolante in cui servirà più concentrazione e cinismo negli ultimi metri di campo. Quello che è mancato col Genoa, e in generale in tutte le precedenti partite: la squadra infatti ha da tempo cambiato registro sul piano dell'atteggiamento e della grinta, ma è spesso mancato il guizzo sotto porta. A Bologna, contro una squadra che concede poco agli avversari, servirà tirare fuori quel killer instinct che è mancato, ma c'è un fattore che fa ben sperare i granata: l'anticipo del venerdì sera. Venerdì e Torino, un binomio che funziona molto bene: l'anticipo del 25° turno di A nella notte degli innamorati sarà il sesto in stagione per i granata. In tutte le precedenti cinque le occasioni, il Torino ha sempre vinto.

Bologna per un'altra vittoria e alimentare il sogno europeo — Quella di venerdì sera sarà per il Torino una sfida ostica e sulla carta in salita: il Bologna nelle ultime settimane ha mostrato segnali di crescita sia in campionato che in Champions League - nonostante l'eliminazione - e in Coppa Italia ha eliminato l'Atalanta con un guizzo di Castro. Tuttavia, proprio nell'ultimo turno di campionato contro il Lecce si è vista una squadra un po' stanca e poco pericolosa rispetto alle precedenti settimane: anche la squadra di Italiano infatti è ancora imbattuta in questo girone di ritorno, per la precisione dall'ultima di andata contro l'Inter, ma gli infortuni di Orsolini e Ferguson prima e Odgaard poi, hanno tolto smalto ai felsinei. Un risultato che ci può stare vista la sempre difficile trasferta leccese e la nona partita giocata in un mese dai rossoblù che da inizio 2025 hanno giocato praticamente ogni 3 giorni tra campionato e coppe. Contro il Torino, venerdì sera alle 20:45, Castro e soci avranno, per la prima volta dopo mesi, quasi una settimana per recuperare le energie e cercheranno una vittoria che possa alimentare il sogno di tornare in Europa anche nella prossima stagione.