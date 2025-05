Torino, se salta Vanoli chi arriva? Da Baroni a Sarri, la possibile lista

Dalle piste più realizzabili come Baroni o Zanetti a nomi più complicati come Farioli e Sarri: da chi potrebbe ripartire il Toro

Redazione Toro News 26 maggio 2025 (modifica il 26 maggio 2025 | 15:30)

Urbano Cairo è stato chiaro. La posizione di Paolo Vanoli al Torino non è più sicura. Le valutazioni ovviamente potrebbero portare anche a una conferma del tecnico ex Venezia, ma in caso contrario i granata dovranno cominciare da zero, con un nuovo allenatore e un nuovo percorso tattico. Non c'erano avvisaglie di una situazione del genere, nonostante il finale di stagione deludente del Toro. D'altronde Vanoli ha portato la squadra a una salvezza tranquilla dopo le difficoltà iniziali, ma il calo nelle ultime 9 partite è stato drastico. A questo punto viene da chiedersi però quali potrebbero essere le alternative al tecnico ex Venezia.

Torino, chi al posto di Vanoli? Baroni, Zanetti e Gattuso i più papabili — Visto il cambio di modulo a stagione in corso, non è da escludere che il futuro tecnico del Torino possa partire proprio da una difesa a 4. In tal senso nella lista dei nomi più papabili ci sono Marco Baroni, Paolo Zanetti e Gennaro Gattuso. Andiamo con ordine. L'attuale allenatore della Lazio, vista la mancata qualificazione in Europa, potrebbe anche terminare il suo rapporto con i biancocelesti e a quel punto potrebbe diventare una soluzione in caso di addio con Vanoli. Zanetti, invece, è in scadenza e dopo la salvezza con il Verona potrebbe non rinnovare. Questa è la sensazione dopo la sua ultima conferenza stampa, con parole che sapevano di addio. L'ottimo rapporto con Cairo è risaputo e per questo è una pista da non escludere. Poi c'è il nome di Gattuso. Arrivato terzo con l'Hajduk in Croazia, non proseguirà a Spalato e si sa come da tempo sia nel mirino del presidente del Toro, che lo stima per il suo temperamento. Già la passata stagione era uscito il suo nome, ma poi arrivò Vanoli.

Sarri e Farioli: le piste più difficili — Le opzioni più complicate portano invece a un profilo giovane come quello di Francesco Farioli e a uno decisamente più esperto come Maurizio Sarri. Entrambe le piste sono complicate, ma per motivi differenti. Partiamo dal primo. Farioli si è appena liberato dall'Ajax dopo aver sfiorato il titolo con i lancieri, ma dopo un'annata molto positiva potrebbe avere grande interesse intorno a sè. In passato il suo nome è stato anche accostato alla Roma per intenderci e nel valzer di panchine che ci sarà in Serie A, non è da escludere che lui possa finirci in pieno. Sarebbe un profilo comunque giovane, in linea con il progetto Vanoli. Difesa a 4, idea di un calcio verticale e moderno. Insomma, sarebbe in linea con l'idea di calcio portata avanti a inizio stagione e poi abbandonata tra le difficoltà della stagione. L'altro nome è quelli di Sarri. Un sogno, forse anche irrealizzabile. C'è però un aspetto che potrebbe renderlo possibile: il procuratore del tecnico ex Napoli, Chelsea e Lazio. A gestire l'allenatore toscano è Busardò, lo stesso di Ricci, Bremer e Bellanova. Insomma con il Toro ha lavorato spesso e visti i buoni rapporti con il club non è da escludere che possa aiutare i granata in un'eventuale trattativa.