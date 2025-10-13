Torino, Tameze sta trovando sempre più spazio ma il contratto in scadenza nel 2026…

Dopo le prime sei giornate, l'impiego di Tameze ha già superato ogni più rosea aspettativa. Se con Vanoli il francese ha trovato poco minutaggio lo scorso anno e all'inizio di questa stagione sembrava ai margini dell'organico granata con un papabile addio, l'ex Verona sta trovando sempre più spazio con Baroni sfruttando la sua ottima duttilità sia a centrocampo che in difesa. Il 31enne, partito a fari spenti, si è proposto come alternativa duttile e d'esperienza al tecnico toscano, che ha regalato al suo centrocampista minutaggio in ognuna delle prime sei gare di questo campionato di Serie A, scendendo dal primo minuto nell'ultimo match di campionato.

Torino, Tameze si sta confermando anche come alternativa in difesa

Partito con una media di 17 minuti a partita nelle prime tre gare di campionato, Tameze è partito titolare come braccetto di destra nella sfida pareggiata all'Olimpico di Roma contro la Lazio di Sarri. Il francese, che era stato impiegato inizialmente come sostituto del regista (alla prima Ilkhan, poi Asllani), si è rivelato un'ottima mossa in un reparto che ha poche alternative. Nel terzetto composto da Coco-Maripan-Ismajli, gli unici cambi sono Masina, Dembelé e Tameze, con questi ultimi due riadattati. Risulta quindi chiaro come, all'occorrenza, il francese si possa proporre per il ruolo di braccetto difensivo. Ruolo, per altro, che aveva già ricoperto con Juric dopo l'infortunio al crociato di Schurrs: l'ex Verona e Atalanta in quella posizione è stato una scoperta. Dunque, oltre ad essere già considerato il sostituto di Asllani, Tameze si sta confermando anche come alternativa in difesa, soprattutto in ottica Coppa d'Africa, quando Coco e Masina saranno impegnati con le rispettive nazionali. Inoltre, il classe '94 ha il contratto in scadenza nel 2026: il suo futuro si deciderà nei prossimi mesi quindi, con il club granata che potrebbe valutare un prolungamento se si dimostrasse particolarmente efficace in entrambi i ruoli.