Torino, Vlasic festeggia: 100 presenze in granata e maglia celebrativa

Dopo la cessione di Buongiorno, la piazza granata vive nella triste mancanza di una bandiera. In un periodo simile, il traguardo raggiunto da Nikola Vlasic non può che far piacere a qualsiasi tifoso del Toro. La presenza contro l'Inter, nell'ultima giornata, è stata per il croato la centesima conseguita in maglia granata. Il giocatore arriva al Torino dal West Ham nell'estate del 2022 con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a 15 milioni. La sua prima stagione in Italia è un successo, con 5 gol e 8 assist, per un totale di 13 partecipazioni ai gol. Nonostante gli ottimi numeri e l'evidente differenza di qualità dei granata con il croato in campo, il Torino decide di non esercitare l'opzione di riscatto al termine della stagione, a giugno, ma di avviare una trattativa per cercare di strappare un prezzo inferiore. La volontà del giocatore si rivela fondamentale: Vlasic spinge per tornare in granata e così il Toro riesce ad acquistarlo per una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni con 2 di bonus aggiuntivi. Un ottimo affare che riesce a riportare nel capoluogo piemontese quello che si rivelerà un giocatore fondamentale in campo ma anche legato alla maglia granata, come già dimostrato nell'estate del 2023 e ulteriormente provato dal traguardo raggiunto nell'ultima giornata. Il Torino, infatti, ha deciso di omaggiare il croato con una maglia celebrativa, proprio in segno del senso di appartenenza che Vlasic ha dimostrato di sentire nei confronti del club.