Torino, zero minuti per Salama. Forse con il Monza…

Il francese non ha ancora giocato ed esordito, a differenza di Casadei, Elmas e Biraghi

Piero Coletta 27 febbraio - 13:30

Continua a non raccogliere minuti Amine Salama. L'attaccante francese, arrivato durante il mercato di gennaio, non è mai stato impiegato da Vanoli, anche nel corso di gare dove il Torino conduceva la gara oppure come mossa estrema per cercare il pareggio. Le ultime due gare contro Bologna e Milan sono indicative da questo punto di vista. In Emilia il risultato era in bilico, contro il Diavolo i granata conducevano. Eppure il minutaggio raccolto dal francese è stato nullo.

Riserva di emergenza e incognita campionato — La situazione di Salama però non stupisce più di tanto. Il suo acquisto è stato dettato fortemente anche dall'emergenza infortuni che ha colpito il Torino. Zapata dalla sfida d'andata contro l'Inter è fuori per la rottura del crociato e Njie, che era entrato in pianta stabile nelle scelte di Vanoli, si è procurato la frattura del malleolo destro contro l'Atalanta. Quindi due elementi importanti (uno importantissimo) fuori e la scelta di andare sul profilo del francese per sopperire almeno numericamente alle assenze. Inoltre va tenuto conto di un altro aspetto, l'adattamento alla Serie A, una vera e propria incognita. Di certo arrivare a gennaio, a metà stagione, non ha aiutato.

Inevitabilmente più indietro rispetto agli altri nuovi arrivati — Eppure c'è un dato che fa ragionare. Casadei ha collezionato già 179 minuti di gioco tra Genoa, Bologna e Milan. Nelle ultime due è partito anche titolare. Biraghi ha giocato in tutte e tre le gare, due volte da subentrato e una da titolare. Elmas, che aveva giocato pochissimo al Red Bull Lipsia, appena è salito di forma è stato buttato nella mischia e ha giocato 87 minuti complessivamente. Dati in netto contrasto con Salama. I tre giocatori sopracitati hanno giocato con le precedenti squadre, ma non con un numero di minuti esagerato. Evidentemente Vanoli lo ritiene indietro rispetto agli altri tre elementi della rosa. Domenica c'è il Monza, match che i granata non devono sbagliare per proseguire il discorso salvezza. E chissà, se la gara dovesse mettersi bene...