Calciomercato Torino, futuro Elmas: le parole di Vagnati e i precedenti coi riscatti

Da Praet a Miranchuk: i precedenti

Il principale scoglio per la permanenza di Elmas è di natura economica: il diritto di riscatto da esercitare in estate è fissato a 17 milioni. Un prezzo probabilmente consono per il valore del giocatore, ma una cifra comunque alta per una società che ha sì raggiunto quelle cifre, ma in sporadiche occasione. In casa granata non mancano casi di giocatori che, a fronte di riscatti elevati, non sono stati trattenuti al termine del prestito. È il caso di Praet e Miranchuk, apprezzati ma rispediti al mittente, così come anche Brekalo, per il quale era stata decisiva la richiesta del giocatore di non essere confermato. Lo stesso Vlasic, acquistato poi ad agosto inoltrato a cifre leggermente più basse, non era stato inizialmente riscattato. I precedenti non mancano, dunque, alla società restano ora nove gare per prendere una decisione: è giusto e sostenibile riscattare Elmas a 17 milioni? Il campo ha già dato un parere affermativo, la decisione finale dipenderà quasi esclusivamente dalla componente economica.