Toro, a Como l’ennesima conferma: la coppia Adams-Sanabria non decolla

Le due punte hanno funzionato fino a quando il Toro ha potuto alternarli al fianco di Zapata

Redazione Toro News 16 aprile 2025 (modifica il 16 aprile 2025 | 06:22)

Quella di Como, pur a distanza di mesi dal periodo più complicato della stagione, non può che essere l’ennesima conferma: la coppia d’attacco comporta da Ché Adams e Antonio Sanabria non decolla. In casa dei lariani Vanoli ha provato a riproporre un tandem che non si vedeva da tempo, una scelta figlia anche delle assenze: privato di Lazaro e Adams sulla trequarti, il tecnico si è presentato in campo con le due punte e un inedito 4-4-2.

Adams e Sanabria, occasioni mancate — La risposta del campo è stata però negativa, come peraltro era già capitato diversi mesi fa. Adams e Sanabria non sono riusciti a incidere, risultando autori di una prova anonima e priva di particolari spunti. Lo scozzese non ha dunque riscattato l’errore dal dischetto della gara precedente contro il Verona, il paraguayano non è riuscito a sfruttare una maglia da titolare che mancava addirittura dal 22 febbraio contro il Milan. In quell’occasione Sanabria era risultato decisivo, provocando l’autogol di Thiaw con la sua pressione e trovando l’assist per il definitivo 2-1 firmato Gineitis. Vanoli lo aveva scelto al centro dell’attacco come unica punta, per fronteggiare il fatto che Adams non fosse al meglio fisicamente.

Una coppia che non decolla — La coppia Adams-Sanabria non ha mai dato risultati soddisfacenti in campionato. Il modulo a due punte ha funzionato fino a quando il Toro ha potuto contare su Zapata, poi la situazione è cambiata. Tanto che a dicembre Vanoli aveva deciso di cambiare, rilanciando Karamoh ed affiancandogli a turno uno tra lo scozzese e il paraguayano. “Devono trovare l’alchimia giusta”, aveva spiegato il tecnico dopo il pareggio in casa del Genoa, decidendo poi di cambiare le carte dal turno successivo. Da quel momento i due non hanno più giocato in coppia dall’inizio, fino alla gara di domenica contro il Como. E il risultato, a distanza di mesi, è stato ancora una volta deludente.