Toro, a Roma serve una squadra attenta ed equilibrata. Attenzione ai due argentini

La Roma con Gasp ha cambiato faccia

Sarà una partita molto delicata per il Torino. La Roma con il nuovo allenatore ha cambiato decisamente stile di gioco e già nelle prime due giornate si è vista la mano di Gasperini: questa è una grande occasione per Gasp per dimostrare di essere un grande allenatore anche uscendo dalla comfort zone, cosa che ormai era diventata a Bergamo. Senza dubbio la retroguardia granata dovrà prestare molta attenzione a Soulè davanti, che nell'ultimo match con il Pisa ha brillato. Da tenere sempre d'occhio anche l'altro argentino Dybala: il tecnico giallorosso potrebbe decidere di schierarlo titolare e i granata dovranno stare attenti alle giocate dei due sudamericani mancini.