Toro, a Roma serve una squadra attenta ed equilibrata. Attenzione ai due argentini

Torna l'appuntamento con Lello Vernacchia: "La Roma con il nuovo allenatore ha cambiato decisamente stile di gioco"
Lello Vernacchia

Terminata la sosta per le Nazionali, domenica alle 12.30 tornerà in campo il Torino nel match valido per la terza giornata di Serie A. La squadra di Marco Baroni andrà all'Olimpico di Roma per sfidare i giallorossi di Gian Piero Gasperini, attualmente a punteggio a pieno dopo due gare di campionato, che nelle giornate precedenti ha sconfitto Bologna e Pisa. I granata invece arrivano a questa partita dopo la sconfitta con l'Inter ed il pareggio casalingo con la Fiorentina.

La Roma con Gasp ha cambiato faccia

Sarà una partita molto delicata per il Torino. La Roma con il nuovo allenatore ha cambiato decisamente stile di gioco e già nelle prime due giornate si è vista la mano di Gasperini: questa è una grande occasione per Gasp per dimostrare di essere un grande allenatore anche uscendo dalla comfort zone, cosa che ormai era diventata a Bergamo. Senza dubbio la retroguardia granata dovrà prestare molta attenzione a Soulè davanti, che nell'ultimo match con il Pisa ha brillato. Da tenere sempre d'occhio anche l'altro argentino Dybala: il tecnico giallorosso potrebbe decidere di schierarlo titolare e i granata dovranno stare attenti alle giocate dei due sudamericani mancini.

A Roma servirà un Torino attento

Dal canto suo il Torino dovrà andare a Roma per provare a fare risultato. Per fare ciò, servirà un Torino attento ed equilibrato: i granata dovranno essere bravi a capire i momenti della partita e sfruttare ogni occasione che i giallorossi gli concederanno. Molto probabilmente la Roma proverà a fare la partita tenendo il pallino del gioco: importante sarà la fase difensiva del Toro e la fase di interdizione. Poi in quel caso i granata dovranno essere molto caparbi e ripartire in contropiede.

