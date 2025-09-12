Toro, a Roma serve una squadra attenta ed equilibrata. Attenzione ai due argentini

A Roma servirà un Torino attento—
Dal canto suo il Torino dovrà andare a Roma per provare a fare risultato. Per fare ciò, servirà un Torino attento ed equilibrato: i granata dovranno essere bravi a capire i momenti della partita e sfruttare ogni occasione che i giallorossi gli concederanno. Molto probabilmente la Roma proverà a fare la partita tenendo il pallino del gioco: importante sarà la fase difensiva del Toro e la fase di interdizione. Poi in quel caso i granata dovranno essere molto caparbi e ripartire in contropiede.
Attraverso le sue rubriche, grazie al lavoro di qualificati opinionisti, Toro News offre ai propri lettori spunti di riflessione ed approfondimenti di carattere indipendente sul Torino e non solo.
Disclaimer: gli opinionisti ospitati da Toro News esprimono il loro pensiero indipendentemente dalla linea editoriale seguita dalla Redazione del giornale online, il quale da sempre fa del pluralismo e della libera condivisione delle opinioni un proprio tratto distintivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA