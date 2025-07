Toro, al via la nuova stagione: ecco i presenti al Filadelfia

Si è aperta in mattinata al Filadelfia la nuova stagione del Toro. Al via dunque l'era Baroni, che ha incontrato per la prima volta il gruppo quasi al completo. Mancavano ancora all'appello i nazionali Adams, Casadei, Maripan e Sanabria, che rientreranno venerdì. Ancora assente anche Ismajili, in attesa dell'annuncio ufficiale. Il primo a varcare i cancelli del Filadelfia è stato Vlasic. Non si sono ancora visti Gineitis, Schuurs e Sazonov. Ad allungare il gruppo i giovani Mullen, Perciun, Gabellini e Cacciamani. Prima giornata all'insegna di test e visite mediche, con un costante via vai tra lo stadio Filadelfia e il Centro di medicina dello sport.