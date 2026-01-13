Si ritorna in campo. Oggi, martedì 13 gennaio, la squadra di Baroni alle ore 21 sfiderà la Roma di Gasperini nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2025-2026. Si tratta di un incontro che, da un lato, potrebbe mettere in luce chi finora ha visto poco il campo, complici anche i molti incontri che il Toro ha disputato negli ultimi giorni e che, dall'altro, non è affatto da sottovalutare. La Coppa Italia, infatti, potrebbe essere un'occasione per dare rilancio a una stagione che per i granata sembra avere ancora pochissimo da offrire. Tuttavia, vista la grande fisicità dei giallorossi il Toro dovrà fare i conti con un punto debole di questa stagione per i granata: i gol subiti da calcio d'angolo.
Toro, altro pericolo con la Roma: la difesa concede troppi gol da calcio d’angolo
Torino, sono 6 i gol subiti da calcio d'angolo in questa stagione—
Il Torino è tra le peggiori difese di questo campionato di Serie A. La squadra di Baroni ha sofferto molto in fase difensiva in questa prima parte di stagione e c'è una caratteristica particolare che riguarda le situazioni da calcio d'angolo. Nelle prime venti giornate di Serie A, il Toro ha subito 6 gol da corner: le reti sono arrivate contro Inter (Bastoni), Parma (Pellegrino), Como (Ramon), Lecce (Coulibaly), Cagliari (Prati) e l'ultima contro l'Atalanta (De Ketelaere). Come evidenziato dallo stesso tecnico granata al termine della sfida del Gewiss Stadium contro l’Atalanta, terminata con una sconfitta del Torino per 2-0, questo è un punto debole ancora non risolto: "Cosa è successo nel primo gol? De Ketelaere ha fatto un’ottima giocata, ma il Torino deve migliorare soprattutto sulle palle inattive. Stiamo lavorando, c'è un po' di passività e anche col Cagliari abbiamo subito un gol simile. Vedo spuntare Zapata e Ngonge che sicuramente dovevano attaccare questa palla con più determinazione e convinzione. Stiamo lavorando. è molto mentale per avere un'attività di attenzione superiore per prendere questo pallone. Hanno anche fatto un bel traversone e un bel colpo di testa. Dopo questo gol la squadra ha perso le distanze e siamo mancati in questo".
