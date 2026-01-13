Toro, altro pericolo con la Roma: la difesa concede troppi gol da calcio d’angolo

Torino, sono 6 i gol subiti da calcio d'angolo in questa stagione

Il Torino è tra le peggiori difese di questo campionato di Serie A. La squadra di Baroni ha sofferto molto in fase difensiva in questa prima parte di stagione e c'è una caratteristica particolare che riguarda le situazioni da calcio d'angolo. Nelle prime venti giornate di Serie A, il Toro ha subito 6 gol da corner: le reti sono arrivate contro Inter (Bastoni), Parma (Pellegrino), Como (Ramon), Lecce (Coulibaly), Cagliari (Prati) e l'ultima contro l'Atalanta (De Ketelaere). Come evidenziato dallo stesso tecnico granata al termine della sfida del Gewiss Stadium contro l’Atalanta, terminata con una sconfitta del Torino per 2-0, questo è un punto debole ancora non risolto: "Cosa è successo nel primo gol? De Ketelaere ha fatto un’ottima giocata, ma il Torino deve migliorare soprattutto sulle palle inattive. Stiamo lavorando, c'è un po' di passività e anche col Cagliari abbiamo subito un gol simile. Vedo spuntare Zapata e Ngonge che sicuramente dovevano attaccare questa palla con più determinazione e convinzione. Stiamo lavorando. è molto mentale per avere un'attività di attenzione superiore per prendere questo pallone. Hanno anche fatto un bel traversone e un bel colpo di testa. Dopo questo gol la squadra ha perso le distanze e siamo mancati in questo".