Toro, Baroni ritrova la Lazio: all’Olimpico è già decisiva per la panchina?

Dopo la gara arriverà la sosta, un brutto ko senza reazioni potrebbe metterlo in discussione

Redazione Toro News 2 ottobre - 06:20

Inizia a traballare la panchina di Marco Baroni. Che il calendario del Toro fosse complicato era noto fin dall'estate, ma un simile avvio di stagione dal punto di vista dell'atteggiamento era difficile da preventivare. I granata si sono sciolti alle prime difficoltà a San Siro contro l'Inter e in casa contro l'Atalanta e non sono riusciti a vincere in casa di un Parma inferiore sulla carta. La vittoria di Roma ha addolcito la pillola, ma il bilancio in questo momento è negativo per la mancata reazione di fronte alle difficoltà e per la sconfitta nell'unica gara di campionato sulla carta in discesa.

Zero reazioni e confusione tattica: i principali problemi — I quattro punti in cinque giornate vanno quindi pesati anche in base a quello che si è visto in campo, oltre ai risultati in sé. E l'aspetto più preoccupante è arrivato proprio dal punto di vista dell'atteggiamento e di una confusione sul piano tattico (modulo cambiato a più riprese). Una situazione che ha avuto ripercussioni anche sulla classifica: in questo momento il Toro naviga nei bassifondi, ben lontano dalla zona Europa a cui - con varie perifrasi - si è sempre fatto riferimento intendendo "migliorare le passate stagioni".

La sosta dopo la Lazio: all'Olimpico già decisiva? — Servirà dunque una svolta e Baroni sarà chiamato a reagire in quello che, fino a pochi mesi fa, è stato il suo stadio. A Roma il tecnico era partito fortissimo, salvo poi crollare in primavera dopo un girone d'andata d'altissimo livello, tra campionato ed Europa League. Ora sul suo destino c'è la Lazio, in una gara che metterà in palio risposte pesanti. Sul piano dell'atteggiamento, più che del risultato. Un altro brutto passo falso, considerata la sosta in arrivo dopo la trasferta dell'Olimpico, potrebbe portare la società a riflettere su un possibile cambio di guida tecnica. Ragionamenti che potrebbero arrivare dopo il fine settimana: testa alla Lazio, ora. Il presente e futuro di Baroni passa da un ritorno al passato.