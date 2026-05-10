Era dai tempi di Marco Ferrante che un attaccante granata non riusciva a segnare in cinque partite casalinghe consecutive, correva la stagione 1999/2000. A distanza di ventisei anni, Giovanni Simeone è riuscito a eguagliare quel dato grazie al colpo di testa contro il Sassuolo. La rete contro gli emiliani ha completato una serie aperta contro la Lazio e portata avanti con Parma, Verona e Inter.

Toro sempre a punti in casa: sempre a segno Simeone

I cinque gol del Cholito

Il Cholito, arrivato così a quota undici gol stagionali, ha raggiunto la doppia cifra in Serie A per la quinta volta in carriera ed è riuscito a farlo con cinque maglie diverse. Un dato impreziosito ora dall'aver eguagliato il record di Ferrante, mettendo la firma in cinque gare in cui il Toro ha sempre fatto punti in casa. Agevolati forse dall'assenza di un clima di perenne contestazione, i granata hanno messo in fila quattro vittorie e un pareggio (in rimonta contro l'Inter campione d'Italia) nelle cinque sfide casalinghe disputate al Grande Torino nella gestione D'Aversa.Numeri positivi che hanno sempre visto protagonista il centravanti argentino. Simeone ha inaugurato la serie sbloccando la gara contro la Lazio e si è ripetuto anche contro il Parma, pur con la complicità di Suzuki. Un preciso diagonale dopo un controllo a seguire ha sbloccato il confronto con il Verona, un tocco sotto su grande assist di Ilkhan ha avviato la rimonta contro l'Inter. Stessa cosa avvenuta venerdì sera, con un colpo di testa che ha rimesso la partita in equilibrio prima dell'immediato sorpasso firmato Pedersen.